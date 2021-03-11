1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toyota'dan Apple'a otomotiv uyarısı: O kadar kolay değil

Son zamanlarda teknoloji şirketleri elektrikli otomobil tarafındaki planlarını hızlandırırken, sektörden bir uyarı geldi. Apple'a seslenen Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda otomotiv işinin kolay bir iş olmadığını belirtti
 11 Mart 2021 13:17
+Aa- Yazdır
Toyota'dan Apple'a otomotiv uyarısı: O kadar kolay değil

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, otomotiv sektöründe gerekli teknolojiyi üretmekten ziyade araba satmanın daha büyük bir zorluk olduğu konusunda Apple'ı uyardı.

Toyota 2021'de rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor

Japonya Otomobil Üreticilieri Derneği'nin basın toplantısında "Otomotiv sektörü yeni girenleri her zaman hoş karşılar" diyen Toyoda, araba ürettikten sonra üreticilerin müşteriyle anlaşmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Apple'ın ilk arabasını üretmesinin muhtemelen 5 yıl civarında süreceği tahmin edilirken, akıllı telefon üreticisi şimdiden otomotiv sektörünü sarsmış gibi gözüküyor.

Volkswagen yeni oyunculardan endişe duymuyor

Toyota ve Volkswagen diğer şirketlere göre daha az endişeli dururken, Volkswagen CEO'su Herbert Diess Apple'ın pazara girişinden korkmadığını söylemişti.

Otomotiv sektörünün teknoloji sektöründen daha farklı olduğunu belirten Diess, "Apple bir gecede sektörü ele geçiremeyecektir" dedi.

Toyoda ise yeni teknoloji firmalarının girişininin otomotiv sektörüne yeni bir nefes getireceğini belirtirken "Fakat bu girişler müşteriler nezdinde adil olmalı. Bu şirketler ürettikleri araçların yaşam döngüsünde, bakımdan hurda dönüşüne kadar tüm sorumluluğu almalılar" diye ekledi.

Kaynak: Reuters
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim insanlarından uyarı: Yazlar 6 aya çıkabilir
11 Mart 2021 10:37		 İngiltere'de kadınların yüzde 80'i kamusal alanda cinsel tacize uğradığını belirtti
11 Mart 2021 08:13
ABD'de 1.9 trilyon dolarlık destek paketi onaylandı
10 Mart 2021 23:43		 IKBY'den skandal pula ilişkin açıklama: Bastırma planı onaylanmadı
10 Mart 2021 21:21
İngiliz mutasyonu diğer mutasyonlardan daha ölümcül
10 Mart 2021 18:57		 Çocuklar neden koronadan daha az etkileniyor? İşte nedeni
10 Mart 2021 16:56
Koronaya yakalanan Esad ile eşi, Moskova'da tedaviye alındı
10 Mart 2021 16:27		 Kovid-19'la dalga geçen Tanzanyalı liderin Kenya'da virüs tedavisi gördüğü iddia edildi
10 Mart 2021 10:54
Ermenistan Başbakanı, Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınmış sayıldığını açıkladı
10 Mart 2021 10:35		 İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Türkiye ile iş birliğine hazırız
10 Mart 2021 07:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - 'Yeni anayasa, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacak'14:31 - 'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'14:30 - Meteorolojiden 5 bölgeye zirai don uyarısı14:27 - Üniversitede geliştirilen 'Otomatik Biyogaz Depolama Sistemi' tescillendi14:22 - Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar14:20 - 'İstiklal Marşı, bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren eşsiz bir eserdir'
14:19 - Kaymakam açıkladı: Bulaşın en büyük nedeni düğünler ve altın günleri14:12 - Kayseri'de 2 FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi14:08 - Yıllık cari açık, yaklaşık 1,5 yılın ardından ilk kez iyileşti14:06 - Haluk Levent istedi, Bakan söz verdi14:05 - Ataması yapılmayan 450 vergi müfettiş yardımcısından 243'ü davaları kazandı14:05 - Hastalardan ücret alarak kayıt dışı protez yapan doktora soruşturma
14:01 - Meslek lisesinden 1 milyon 700 bin lira dezenfektan cirosu13:58 - FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 7 ay hapis cezası13:51 - Türkiye, Rusya ve Katar'dan ortak Suriye açıklaması13:50 - Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı13:46 - Kayseri'de bulundu dünyada tek
13:43 - Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Kürdan eline battı ölümden döndü
Erdoğan MYK'da açıklamış... Kabineye siyaset takviyesi
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
'Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kurumuz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çuha çiçeği 2
fiğ 2
Yaş sebze meyve 2
bitcoin 1
yağ satarım bal satarım 1
merih demiral 2
paha biçilemez 3
şaşı bak şaşır 1
çapçup mantısı 1
illerin salgın risk renkleri 2
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam