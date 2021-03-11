Toyota'dan Apple'a otomotiv uyarısı: O kadar kolay değil

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, otomotiv sektöründe gerekli teknolojiyi üretmekten ziyade araba satmanın daha büyük bir zorluk olduğu konusunda Apple'ı uyardı.

Toyota 2021'de rekor seviyede araç üretmeyi planlıyor

Japonya Otomobil Üreticilieri Derneği'nin basın toplantısında "Otomotiv sektörü yeni girenleri her zaman hoş karşılar" diyen Toyoda, araba ürettikten sonra üreticilerin müşteriyle anlaşmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Apple'ın ilk arabasını üretmesinin muhtemelen 5 yıl civarında süreceği tahmin edilirken, akıllı telefon üreticisi şimdiden otomotiv sektörünü sarsmış gibi gözüküyor.

Volkswagen yeni oyunculardan endişe duymuyor

Toyota ve Volkswagen diğer şirketlere göre daha az endişeli dururken, Volkswagen CEO'su Herbert Diess Apple'ın pazara girişinden korkmadığını söylemişti.

Otomotiv sektörünün teknoloji sektöründen daha farklı olduğunu belirten Diess, "Apple bir gecede sektörü ele geçiremeyecektir" dedi.

Toyoda ise yeni teknoloji firmalarının girişininin otomotiv sektörüne yeni bir nefes getireceğini belirtirken "Fakat bu girişler müşteriler nezdinde adil olmalı. Bu şirketler ürettikleri araçların yaşam döngüsünde, bakımdan hurda dönüşüne kadar tüm sorumluluğu almalılar" diye ekledi.

Kaynak: Reuters