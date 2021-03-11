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Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı

Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Demet Akbağ, dün son yolculuğuna uğurlanan 62 yaşındaki usta sanatçı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.
 11 Mart 2021 13:50
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Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı

Rasim Öztekin'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kalp krizi sonrası yaşam mücadelesini kaybeden oyuncu ile tiyatroda uzun süre aynı sahneyi paylaşan Demet Akbağ da büyük üzüntü yaşadı

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada gerçekleşen törenin ardından cenaze, Rasim Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından usta oyuncunun cenazesi alkışlarla buradan çıkarıldı. Öztekin için saat 15.00'te Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Daha sonra Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Acı haber sonrası Instagram hesabından Rasim Öztekin ile yıllar öncesine ait fotoğraflarını yayınlayan Demet Akbağ, "Cok canım yanıyor. Ne cok sevinç, ne cok anı, ne cok huzun. Ah arkadasım, ah yol arkadasım, cok uzgunum" mesajını yazmıştı.

'AMELİYATINI İHMAL ETMİŞ'

tv100'ün haberine göre; dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takılan Demet Akbağ, yakın dostu ile ilgili acı gerceği açıkladı.

Ünlü oyuncu, "Çok kötü bir gün geçirdim, çok ağladım. Söylenecek hiçbir şey yok. Rasim'i çok genç kaybettik. Hepimiz çok çok üzgünüz. Bu dönemde güzel bir uğurlama da yapamıyoruz. Haber bekliyoruz, 'serbest olacak mı, gidebilecek miyiz?' diye. Uğraşıyorlar, eğer olursa biz de uğurlamak isteriz tabii ki" dedi.

Demet Akbağ, "Kalp zaten problemliydi. Birkaç sene önce pil takılmıştı. Biraz da galiba pandemi sebebiyle ameliyat olması gerekirken onu ihmal etmiş" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu, "Doktor damarlardan biriyle ilgili 'tekrar kontrole gelmen lazım' demiş. Hastanelere bu dönemde çok gitmek istemiyoruz ya o da biraz ihmal etmiş galiba. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan aldı onu. Hepimizin başı sağ olun" açıklamasını yaptı.
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