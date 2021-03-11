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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarının sonucunda Juventus ve Barcelona'nın elenmesi ile yıldız futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, 16 yıl sonra birlikte kupanın dışında kaldı.
 11 Mart 2021 13:43
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu, 16 yıl sonra Ronaldo ve Messi'siz

Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo ve Messi, 2005 yılından sonra ilk kez birlikte kupadan elenmiş oldu.

2004-2005 sezonunda Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United son 16 turunda Milan karşısında kupaya veda ederken, 18 yaşındaki genç yetenek Messi'nin oynadığı Barcelona da Chelsea'ye elendi.

Son 16 yılda farklı takımlarda Ronaldo 5, Messi 4 kez kupayı kazanmanın sevincini yaşadı.
Anadolu Ajansı
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