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Kayseri'de bulundu dünyada tek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yürütülen kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında bulunan ve fillerin atası olarak bilinen Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosili, dünyada tek örnek olarak literatüre geçiyor.
 11 Mart 2021 13:46
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Kayseri'de bulundu dünyada tek

Dünya paleontoloji camiasının önde gelen isimlerinden Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü'nde görev yapan ve Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda uzman olan Doç. Dr. Juha Saarinen, fosil üzerinde son incelemesini tamamlarken, Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a 7.5 milyon yıllık fosillerin kazı ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın titizlikle takip ettiği fosil kazı çalışmaları ile fosillerin laboratuvar çalışmalarında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Dünyada Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda sayılı uzmanlar arasında gösterilen Helsinki Üniversitesi'nden Doç. Dr. Juha Saarinen bir kez daha Kayseri'ye gelerek geçtiğimiz yıl bulunan ve labaratuvarda incelemeye alınan fillerin atası kabul edilen tam kafatası üzerinde son incelemelerini tamamladı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek, son durum hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Başoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Finlandiyalı arkadaşımız Juha, büyük, tüm olan kafatasımız için iki gün tam çalıştı ve 'Yurt dışında gayet saygın bir dergide yayımlanacak. Çünkü çok önemli bir fosil' dedi. Burası referans noktası olacak. Yakında Kayseri'nin adını da, Yamula'yı da dünya literatürüne yerleştirmiş olacağız. O açıdan da bizim için çok önemli bir gelişme. Bir anlamda Kayseri paleontolojide bir lider olacak, merkez olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Laboratuvarda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başoğlu, Başkan Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür ederek, "El birliği ile çok hızlı bir şekilde çalışmalar gidiyor. Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten bize çok büyük destekleri var. Çok desteğini görüyoruz. Gönülden ilgileniyor ve destekliyor" dedi.

"Kayseri'mize yakışır müze geliyor"

Başkan Büyükkılıç da fosiller konusunda yaşanan gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, bilim insanlarına her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kayseri'de bulunan fosillerin öneminin farkında olduklarını ve buna yönelik çalışmaları da hassasiyetle sürdürdüklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Yamula Barajı kıyısında bulunan fosiller ile ilgili uzman bilim insanları tarafından yeni çalışmalara imza atıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız fosillerle ilgili yapılan çalışmalar zaten uluslararası boyutta gündeme taşınmıştı. Şimdi de yine bilim insanları tarafından Okşan Hanım ve ekibi ile birlikte uluslararası boyuta taşıma yönünde yeni çalışmalara imza atılıyor. İnşallah biz yaptıracağımız müze ile hem müze sayısını artıracağız, hem de fosillerle ilgili Paleontoloji Müzemizi de böylece şehrimize kazandırmış olacağız. Bu alanda şehir olarak bir bakıma uğrak yeri olacağız, bilimin merkezi olacağız. Şehrimizin olumlu olarak anılmasına da vesile olacak. Nisan ayı itibariyle de müzemizin ihalesi yapılacak. Böylece hem mevcut müzemiz korunmuş olacak, hem de Kayseri'mize yakışır müze tekrar şehre kazandırılmış olacak."

"Kayseri dünyada Paleontoloji konusunda referans olacak"

Helsinki Üniversitesi Yerbilimleri ve Jeoloji Bölümü'nde görev yapan ve dünyada paleontoloji camiasında Proboscidea'lar (Hortumlular) konusunda uzman olan Doç. Dr. Juha Saarinen Yamula Barajı Fosil Lokalitesi Kurtarma Kazısı'ndan elde edilen fillere ilişkin Kayseri'de 2 gün süren bir çalışma yürüttü. Avrupa'dan Orta Doğu'ya Çin'den Amerika'ya kadar bir-çok projede görev yapan Finlandiyalı uzmanın laboratuvarda yaptığı çalışmalarda, 2019 yılında bulunan Choerolophodon Pentelici'ye ait tam kafatası fosilinin dünyada tek örnek olduğunu ve dünyadaki diğer çağdaş lokalitelerdeki fil fosillerinden kütlevi olarak büyük olduğunu belirttiği, bunun da ayrıca ilgi uyandırdığını söylediği öğrenildi. Bulunan tam korunmuş, eşsiz bir kafatası örneğine ve diğer fosillere bakıldığında Kayseri'nin dünyada paleontoloji konusunda referans olacağını da çalışmalarında ifade ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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