FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 7 ay hapis cezası
|11 Mart 2021 13:58
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf O. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyedekilerin belirtildiği "A4" kategorisinde yer aldığını ve örgüt tarafından verilen sorularla komiser yardımcısı olduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Yusuf O'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarından 9 yıl 7 ay hapis ve 12 bin 560 lira para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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