Haluk Levent istedi, Bakan söz verdi
|11 Mart 2021 14:06
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Haluk Levent Kazdağları'na 350 bin ağaç için söz istedi, Bakan söz verdi.
AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği kurucu başkanı olan sanatçı Haluk Levent, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yılın En'leri" ödül törenine katıldı.
Haluk Levent Kazdağları'na 350 bin ağaç için söz istedi, Bakan söz verdi Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen "Yılım Orman Gönüllüsü" ödülünü alan sanatçı Haluk Levent, Bakan Pademirli'den Kirazlı'da kesilen 350 bin ağacın yerine dikim yapılması için söz istedi, Bakan da söz verdi.
AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği kurucu başkanı olan sanatçı Haluk Levent, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yılın En'leri" ödül törenine katıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, "2020 Yılı Yeşilin EN"leri ödül tönrenini dün akşam düzenledi.
'En Etkin Orman Gönüllüsü' ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları'nda katledilen alanın fotoğrafını göstererek, "Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları'ndan, Kirazlı'dan geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki 'bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz.' Sizden 350 bin ağaç dikim sözünü istiyoruz" dedi.
Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, "En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme" yanıtını verdi. Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent'in çalışmasını da istedi. Orman Genel Müdürlüğü, "2020 Yılı Yeşilin EN"leri ödül tönrenini dün akşam düzenledi.
'En Etkin Orman Gönüllüsü' ödülünü almak için sahneye gelen sanatçı Haluk Levent, Kazdağları'nda katledilen alanın fotoğrafını göstererek, "Sayın Bakanımız daha önce bir söz verdi ve yerine getirdi. Ona teşekkürlerimizi sunduk. Şimdi bu ödülü hak etmem için Kazdağları'ndan, Kirazlı'dan geliyorum. Buradaki firmanın yetkilerine son verdi Sayın Bakanımız. Bizler teşekkürlerimizi ilettik. Ama dedim ki 'bu ödülü hak etmem için şuraların ağaçlandırılması müjdesini ne zaman verebiliriz.' Sizden 350 bin ağaç dikim sözünü istiyoruz" dedi.
Bunun üzerine Bakan Pakdemirli, "En hızlı şekilde buralar ağaçlandırılacak, hiç merak etme" yanıtını verdi. Bakan Pakdemirli, ağaçlandırma çalışmalarında Haluk Levent'in çalışmasını da istedi
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