Kayseri'de 2 FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
|11 Mart 2021 14:12
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4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eski askeri öğrenci A.G. ve esnaf K.Ç. ile avukatları hazır bulundu.
Örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefon ve sabit hatlardan görüştüğü iddiasıyla yargılanan A.G, etkin pişmanlıkta bulunmak istediğini belirterek, bildiklerini anlattı.
Etkin pişmanlıkta bulunan diğer sanık K.Ç. de terör örgütüne ilişkin bildiklerini aktardı.
Duruşma savcısı, mütalaasında, 2 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılarak, etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklar, pişman olduklarını dile getirerek, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandırılarak K.Ç'nin cezası 2 yıl 1 ay, A.G'nin cezası ise 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi. A.G. için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması da kararlaştırıldı.
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