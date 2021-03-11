Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar

Memurlar.net'te, 18 Ocak 2021'de yayımlanan haberde, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin ertelenmesine dair yazının yayımlanıp yayınlanmayacağı sorulmuştu. Tıklayınız.

MEB, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı. Bakanlık makamının 9 Mart 2021 tarihli kararına göre, 2021 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak.

İŞTE MEB'İN RESMİ YAZISI

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-68898891-903.02.01-22138620 10.03.2021

Konu : Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmeler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Bakanlık Makamının 09.03.2021 tarihli ve 21983767 sayılı Onayı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2021 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

Ömer İNAN

Bakan a.

Genel Müdür