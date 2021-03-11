80 yaşındaki Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan Mustafa Sarı (80), komşuları tarafından kurtarıldı.
|11 Mart 2021 14:47
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Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı, 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı.
Sarı'yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı'yı asılı kaldığı yerden indirilen komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi.
Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.
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