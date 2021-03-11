Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.
|11 Mart 2021 14:50
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