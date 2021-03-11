1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Polatlı'daki eylemlerle ilgili davada "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan eski generaller Osman Ünlü ve Murat Aygün'ün de arasında bulunduğu 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet, eski yüzbaşı Aytekin Kara'ya aynı suçtan verilen müebbet ile 51 sanığa bu suça yardımdan verilen hapis cezalarını onadı
 11 Mart 2021 14:56
+Aa- Yazdır
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada kararını açıkladı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada temyiz incelemesini tamamladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Nisan 2018'de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

Daire, sanıklar dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eski yüzbaşı Aytekin Kara'ya aynı suçtan verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Gerekçede sanık eski tuğgeneral Murat Aygün'ün darbe girişimi sırasında iş bölümü yaptığı, 2 fırlatma aracına Bora füzesi yüklenmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Sözde sıkıyönetim atama listesinde eski tümgeneral Osman Ünlü'nün 4. Kolordu Komutanı olarak görevlendirildiği ifade edilen gerekçede, sanığın 4. Kolordu Komutanlığına gittiği, burada bulunan 28. Mekanize Tugay Komutanlığındaki komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe sürecini sevk ve idare eden firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile bir arada bulunarak süreci izlediği anlatıldı.

Daire, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 51 sanığa verilen çeşitli oranlardaki hapis cezalarını da onadı. İki sanığın delil yetersizliğinden beraatinde isabetsizlik görmeyen Daire, beraat eden diğer 62 sanık hakkındaki beraat hükmünü de "ceza verilmesine yer olmadığına" şeklinde düzelterek onadı.

- Bozma gerekçeleri

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 11 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve bu suça yardımdan verilen cezaları, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi kapsamındaki indirimin yapılmaması nedeniyle bozdu.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardımdan ceza verilen iki sanık hakkındaki karar da "fazla ceza tayin edilmesi", "TCK'nin 62. maddesindeki indirimin uygulanmaması" nedenleriyle bozuldu.

Daire, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen 26 sanık hakkındaki hükümleri, bu kişilerin eylemlerinin "anayasayı ihlale yardım" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararlar da bozuldu. Bu sanıkların eylemlerinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğuna işaret edilen gerekçede, sanıkların askeri hiyerarşi içinde en alt rütbede görev yaptıkları belirtildi.

-"FETÖ irtibatları araştırılsın"

Tüm sanıkların FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının araştırılması istenen gerekçede, sanıkların "askeri hiyerarşi içinde, mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırılması" gerektiği bildirildi.

Sanıkların ayrıca bilgi düzeyleri, gördükleri eğitim, yaşları, rütbe ve görevleri, içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre koşulları gibi kriterlerin suç tarihi itibarıyla yaşanan kalkışmanın olağanüstü şartları da dikkate alınarak değerlendirilmesi istendi.

Gerekçede sanıkların mevcut irade ve bilgilerini "eylemin haksızlığını algılama, davranışlarını bu algılama doğrultusunda yönlendirme ve böylece haksızlığı tercih etmeme bakımından kendilerinden beklenebilen tercih ve tutum noktasında kullanıp kullanmadıklarının da değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği" kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
11 Mart 2021 15:27		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
11 Mart 2021 14:50
Kayseri'de 2 FETÖ sanığının cezasında 'etkin pişmanlık' indirimi
11 Mart 2021 14:12		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl 7 ay hapis cezası
11 Mart 2021 13:58
Antalya'da FETÖ operasyonunda biri aranan hükümlü 2 kişi yakalandı
11 Mart 2021 12:26		 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü Trabzon'da yakalandı
11 Mart 2021 10:03
HDP'de 'İkinci katta oturan dayı' itirafı
11 Mart 2021 09:31		 NATO'dan itiraf: Terör örgütü PKK'ya yeni isim verilecek
11 Mart 2021 07:10
PKK Suriye'de tarihi eser kaçırıyor
11 Mart 2021 06:15		 FETÖ'nün 'Selam Tevhid'de kumpas' davasının gerekçeli kararı açıklandı
10 Mart 2021 18:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek16:34 - Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti16:30 - Kardeş 2 öğrencinin öldüğü servisin sürücüsü gözaltına alındı16:24 - Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı16:21 - Dünyada tek! Kayseri'de bulundu, literatüre girecek16:08 - Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Şehir Hastaneleri koronavirüsü sırtladı
16:02 - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı15:54 - Adliyede 5 kişide korona çıktı, personel test sırasına girdi15:50 - Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı15:47 - Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı15:40 - Dünya Süper Ligi'ne giren Türk üniversiteleri açıklandı15:27 - FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
15:26 - Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek15:23 - Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı15:20 - Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı15:14 - Yargıtay: Kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeden kiracı sorumlu değil15:10 - Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinada
15:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
Kürdan eline battı ölümden döndü
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yumurtalı bulgur pilavı 1
seri penaltı atışları 1
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 4
kaz dağı 1
mutasyonun zamanlaması 3
lokum 2
terazi burcu kadını 2
yağ satarım bal satarım 1
kümbet 1
para 4
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam