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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İnşallah son testlerimizi ve ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile buluşturmuş olacağız"
 11 Mart 2021 15:02
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakü-Tiflis- Kars hattının yapımından sonra orta koridor Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ulaşım ağı sağlamıştık. Burada hem Bakü-Tiflis-Kars hattı hem de Marmaray çok önemli bir işlev görüyor. Artık Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya trenlerimiz vızır vızır işliyor." dedi.

Ankara'dan hızlı trenle Balışeyh ilçesindeki yüksek hızlı tren şantiyesine gelen Bakan Karaismailoğlu, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılış için Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın artık son günlerini yaşadıklarını söyledi.

Ankara Tren Garı'ndan bugün hızlı trene binerek Kırıkkale'ye kadar geldiklerini aktaran Karaismailoğlu, "İnşallah son testlerimizi ve ayarlarımızı yapıyoruz. Haziran ayı itibarıyla bütün vatandaşlarımızı Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile buluşturmuş olacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, geçen yıl bu zamanlarda Kovid-19 sürecinin başladığını hatırlatarak, çok zorlu günler geçirdiklerini dile getirdi.

İlk 3 ayda zorunlu kısıtlamalarla ulaşım hatlarında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları belirtti:

"İl 3 ayda tamamen duran yolculuklar vardı. Özellikle hava yolunda ve tren yollarında. Daha sonra kontrollü normale dönüşler başladı. Tam bir yıl geçmesine rağmen biz eski yolculuklarımıza ulaşamadık. İnşallah aşılama süreci, yine vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek inşallah bu süreci de kısa sürede atlatmanın ümidini yaşıyoruz. Biz yolcularımızla seyahatlerimizde birlikte varız. O yüzden özlemle 2019'daki yolculuklarımızı kazanmak için canla başla çalışıyoruz. Şu anda beklediğimiz hareketlilik yok. Ama vatandaşlarımızın bütün ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyoruz."

- "Haziran ayı itibarıyla Konya'yı Karaman'a hızlı trenle ulaştırmış olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılının bakanlığı açısından çok aktif geçtiğini ve Kovid-19 süreci olmasına rağmen yatırımlarının artarak devam ettiğini belirtti.

Önemli ve dünya ölçeğindeki büyük projeleri 2020 yılında hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Samsun-Sivas demir yolu gibi çok önemli projelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 2021 yılına da yine çok aktif bir şekilde başladık. TÜRKSAT 5 A uydumuzda, Kömürhan Köprümüzde açılışlarımız, törenlerimiz ve temel atmalarımız bir bir devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkenin yüksek hızlı tren konforuyla tanıştığını anımsattı.

Bu hatların artarak devam ettiğini, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir hızlı tren hatlarının çalıştığını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine Konya-Karaman arasında da önemli bir çalışmamız var. İnşallah haziran ayı itibarıyla Konya'yı Karaman'a hızlı trenle ulaştırmış olacağız. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis- Kars hattının yapımından sonra orta koridor Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir ulaşım ağı sağlamıştık. Burada hem Bakü-Tiflis-Kars hattı hem de Marmaray çok önemli bir işlev görüyor. Artık Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya trenlerimiz vızır vızır işliyor. Bir taraftan hızlı trenlerimiz, bir taraftan lojistik koridorlarımız ve üretim hatlarımız devam ediyor. Hızlı tren hatlarında artık Ankara-Sivas hızlı tren hattı da önemli hatlarımızdan bir tanesi."

- "Doğu bölgelerimizdeki insanımızın, ulaşım ihtiyaçlarını sağlamış olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarının da devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, "Kırıkkale'den sonra Sivas arasını 250 kilometre hızla aşıp Ankara'yı Sivas'a kavuşturmuş olacağız. Sadece Ankara-Sivas değil, Ankara-Kırıkkale-Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlıyoruz. Doğu bölgelerimizdeki insanımızın, vatandaşımızın ulaşım ihtiyaçlarını sağlamış olacağız. Yine farklı noktalarda önemli çalışmalarımız da var. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlayan, bir taraftan da Ankara-İzmir hattında önemli çalışmalarımız var. Yine güneyde Mersin-Adana-Gaziantep hatlarını da bir an önce hizmete almanın çabası içerisindeyiz." dedi.

Ankara-Sivas Hızlı tren hattında 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde hattın yapıldığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük tamamlandığını belirtti.

Karaismailoğlu, "217 alt ve üst geçit yaptık. 61 köprü ve menfezi tamamladık. Bugüne kadar 724 kilometre ray serimini bitirdik ve proje geneli altyapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınını tamamladık." dedi.

Güzergahın üzerinde 8 istasyonunun olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Yıldızeli, Akdağmadeni ve Sivas'a ulaşacağız inşallah. Yine aynı şekilde Sivas'la Konya'yı da birbirine bağlamış olacağız. Bir taraftan yük hatlarımızda da önemli çalışmalar var. OSB'leri, limanları önemli demir yolu hatlarımıza bağlayıp lojistik koridorları da tamamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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