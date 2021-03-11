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Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "1 Ocak'tan şu ana kadar 2 milyon 474 bin 223 kişiyle yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. Bu önemli bir rakam ama henüz başlangıcındayız"
 11 Mart 2021 15:23
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Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 2 milyon 474 bin kişiye yüz yüze afet eğitimi verildiğini belirterek, Türkiye'nin, afete müdahale konusunda öncü ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar, İşçi ve Memur Konfederasyonları Afet Eğitim İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Törende Soylu; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile ayrı ayrı "Afet Eğitim İş birliği Protokolü" imzaladı.

Törende konuşan Soylu, Türkiye'nin afete müdahale konusunda dünyada önemli bir yerde olduğunu, afet öncesi aldıkları, afet sonrası da alacakları tedbirlerin bu konuda Türkiye'yi dünyanın öncü ülkeleri arasına yerleştireceğini ifade etti.

2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Soylu, 51 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Soylu, 81 il valisi ve 1127 mülki idare amirine eğitim verildiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak'tan şu ana kadar 2 milyon 474 bin 223 kişiyle yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. Bu önemli bir rakam ama henüz başlangıcındayız. 1 milyon 15 bin 100 kişiye sosyal medya eğitimi verildi. Aynı zamanda okullarda, birtakım toplu gösterim alanlarında mobil simülasyon tırlarımız var. Burada da yaklaşık 20 bin kişiye yüz yüze eğitim verilmiştir. Yılbaşından bugüne kadar 18 bin 601 muhtarımıza, 12 bin 389 azaya eğitim verildi."

- "Ülkeyi savunmanın en ucuz yolu eğitimdir"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AFAD'ın yaptığı işlerden mutluluk duyduklarını belirterek, "Yapmış olduğunuz işin ne kadar ulvi olduğunu söylemek istiyoruz. Belki de ülkemiz için en gerekli olan, AFAD'ın daha da büyütülerek dünyaya örnek olmasını sağlamak." diye konuştu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da afetle mücadele konusunda herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin afetle mücadele konusunda önleyici tedbir olarak eğitimi öne çıkarmış olması, son derece kıymetli. Ülkeyi savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Afetten korunmanın da en ucuz yolu eğitimdir." değerlendirmesini yaptı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, AFAD'ın son yıllarda olaylara müdahale konusunda çok ciddi bir performans gösterdiğine ve başarılı işlere imza attığına dikkati çekerek, "Bu ülkenin bir deprem, bir afet gerçeği var. Bunu unutmadan, bu toplumsal bilincin yükseltilmesi noktasında Türkiye Kamu-Sen ailesi olarak yarım milyon üyemizle her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 17 Ağustos 1999 yılında Adapazarı'nda meydana gelen depremi yaşadığını ifade etti.

O dönemde çok zorluk çekildiğini belirten Atalay, "O dönemden bu döneme bakıldığında o kadar çok mesafe katedildi ki anlatılması mümkün değil. Türk-İş olarak devletimizin nerede, işçinin bize nerede ihtiyacı varsa biz oradayız." dedi.

Protokol kapsamında, AFAD personeli tarafından TESK ile işçi ve memur konfederasyonlarının üyelerine afet öncesi ve afet sonrası alınacak tedbirler, afet anında yapılması gerekenler konusunda eğitim verilecek.

Anadolu Ajansı
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