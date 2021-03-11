FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı.
|11 Mart 2021 15:27
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası Keşan ilçesi Bahçeköy mevkisinde bir otomobili durdurdu. Kontrolde jandarma ekiplerine kardeşinin kimliğini gösterdiği belirlenen K.Ç gözaltına alındı.
ByLock kullandığı tespit edilen şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emrinin de olduğu belirlendi.
FETÖ şüphelisinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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