Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı
|11 Mart 2021 15:50
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Adana Valiliği, kent merkezinde uçurtma uçurulmasını yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 'son zamanlarda vatandaşlar tarafından bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların, elektrik direklerine çarparak elektrik kesintisine ve elektrik arızalarına neden olduğu' belirtildi.
Bu durumun 'hem vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı yaşayan hasta vatandaşlar başta olmak üzere birçok vatandaşı mağdur etmekle birlikte elektrikli cihazlara zarar verdiği ve yangın riskini artırdığı' ifade edildi.
Açıklamada, "Ayrıca yerleşim birimleri içerisinde bulunan Adana Havalimanı'nın çevresindeki mahallelerde uçurulan uçurtmalar, iniş ve kalkışlarda uçakların uçuş güvenliğini ve hava trafik güvenliğini tehlikeye atmaktadır.
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