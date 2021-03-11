Adliyede 5 kişide korona çıktı, personel test sırasına girdi
Samsun Bafra Adliyesi'nde çalışan 5 personelin korona testinin pozitif çıkması üzere adliye personeli test kuyruğuna girdi.
|11 Mart 2021 15:54
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