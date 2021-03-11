1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki yaylada kuyulardan su sağlayan motorların arızalanması sonucu koyunları susuz kalan besiciye, belediye ekipleri tankerle su götürdü.
 11 Mart 2021 16:24
+Aa- Yazdır
Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı

Boyabat ilçesinde besicilik yapan Ramazan Kızılgün'ün, Karaçomak Yaylası'ndaki evine su sağlayan kuyulardaki motorların arıza yapması üzerine koyunları susuz kaldı.

Belediye yetkililerine ulaşarak yardım talep eden Kızılgün'ün isteği üzerine Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, itfaiye ekiplerine talimat vererek mağduriyetin ivedilikle giderilmesini istedi.

Çakıcı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yaylaya tankerle su götürerek Kızılgün ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladı.

Kızılgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerine yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Geçici de olsa suya kavuştuklarını anlatan Kızılgün, "Köyümüzün su deposuna su basan kuyulardaki motorun arıza yapması üzerine 1,5 aydır susuzluk çekiyoruz. Motorlar 10 yıllık. Yenilenmediği için sık sık arıza oluyor. İnşallah motorların yenilenmesi ya da tamir edilerek çalışır duruma gelmesiyle kesin çözüme kavuşuruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünyada tek! Kayseri'de bulundu, literatüre girecek
11 Mart 2021 16:21		 Kaymakam açıkladı: Bulaşın en büyük nedeni düğünler ve altın günleri
11 Mart 2021 14:19
Çukurova bölgesel havalimanı cazibe merkezi haline gelecek
11 Mart 2021 09:21		 İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
10 Mart 2021 19:15
Meteorolojiden o bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısı
10 Mart 2021 17:24		 Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştı
10 Mart 2021 17:05
4 bin nüfuslu köy, kurallara uyup vaka sayısını sıfırladı
10 Mart 2021 15:45		 Antalya'da korona tablosunda 19 ilçeden 7'si kırmızı
10 Mart 2021 15:38
Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakamdan 'nazar boncuğu'
10 Mart 2021 15:19		 Çiftçi tarlada çalışırken 3 bin 500 yıllık Hitit mührü buldu
10 Mart 2021 14:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:40 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek16:34 - Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti16:30 - Kardeş 2 öğrencinin öldüğü servisin sürücüsü gözaltına alındı16:24 - Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı16:21 - Dünyada tek! Kayseri'de bulundu, literatüre girecek16:08 - Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Şehir Hastaneleri koronavirüsü sırtladı
16:02 - Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı15:54 - Adliyede 5 kişide korona çıktı, personel test sırasına girdi15:50 - Adana'da uçurtma uçurmak yasaklandı15:47 - Ailesinden 3 kişiyi rehin aldı aileyi PÖH kurtardı15:40 - Dünya Süper Ligi'ne giren Türk üniversiteleri açıklandı15:27 - FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı
15:26 - Tarım Bakanlığı, 247 işçi alımı için yeniden kura çekecek15:23 - Memur ve işçilere afet eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı15:20 - Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı15:14 - Yargıtay: Kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeden kiracı sorumlu değil15:10 - Öğretmenin testi pozitif çıktı, 34 öğrenci 'tedbiren' karantinada
15:07 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
Kürdan eline battı ölümden döndü
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bitcoin 1
banyo 1
yağsız yemek yapmak 4
uzaydaki sesler 1
çerez 3
damat kadar başınıza taş düşsün 7
trafikte sağdan geçmek 2
türkan şoray 3
pazartesi diyete başlamak 2
orkide 3
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam