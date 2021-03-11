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Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türkiye'de Kovid-19 salgınında ilk vakanın görülmesinin üzerinden geçen bir yılda toplam 29 bin 227 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 nedeniyle 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti,Türkiye, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz gibi nice yeri doldurulamaz değeri yitirdi.
 11 Mart 2021 16:34
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Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakanın görülmesinin üzerinden geçen bir yılda toplam 29 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

İlk Kovid-19 vakasının Türkiye'de 11 Mart'ta ilan edilmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süreçte vatandaşları salgının öldürücü etkisinden korumak için dünya ile paralel olarak sağlıktan eğitime, çalışma yaşamından sosyal hayata uzanan pek çok alanda tedbirler uygulamaya konuldu.

Devlet, sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran, kuaför, güzellik salonu gibi işletme faaliyetlerinin sınırlandırılması önlemlerinin yanı sıra vatandaşların, esnafın, işçinin, çalışanın ve işverenin salgının olumsuz ekonomik etkilerine karşı korunması amacıyla destek paketlerini devreye aldı.

Alınan tüm bu önlemlere karşın, salgında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 11 Mart 2020-11 Mart 2021 tarihleri arasında Kovid-19 sebebiyle toplam 29 bin 227 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943 olurken, hastalığı yenip iyileşen kişilerin sayısı da 2 milyon 649 bin 862'ye ulaştı.

- Salgında 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Bir yıllık dönemde Kovid-19'a karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları içinden de önemli kayıplar verildi.

Türk Tabipler Birliği verilerine göre, pandemi döneminde bugüne kadar hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı 385 olurken, 46 eczacı ve 17 eczane teknisyeni de bu kişilerin içinde yer aldı.

Türkiye'deki ilk salgın vakalarına müdahale eden ekibin içinde yer alan ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 1 Nisan 2020'de yaşama veda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 nedeniyle vefat eden ilk sağlık çalışanı olan ve ölümüyle tıp dünyasını yasa boğan Taşçıoğlu'nun ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin isminin "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Taşçıoğlu'nun yanı sıra "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Dr. Murat Dilmener, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Fevzi Aksoy, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Lokman Öztürk ve daha nice vefat eden isim, yeri doldurulamazlar arasındaydı.

- Siyaset, sinema ve edebiyat dünyasından önemli kayıplar verildi

Sağlığın yanı sıra siyaset, sinema-tiyatro, edebiyat, spor ve medyada da birçok alanda tanınmış isim de Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi.

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili 65 yaşındaki Prof. Dr. Burhan Kuzu, 77 yaşındaki eski Turizm Bakanı İrfan Gürpınar, 80 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman , 76 yaşındaki eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 79 yaşındaki eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu, 73 yaşındaki Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren isimler arasında yer aldı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 69 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Turhan Kaya, 67 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz da hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncusu ve meddah Ömür Gökhan Daldık, koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 52 yaşındaki ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Necmettin Yıldırım, sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş da Kovid-19'a yenik düştü.

Ayrıca güreş camiasının önemli isimlerinden, kazandığı başarılarla Türkiye'ye büyük mutluluk yaşatan Avrupa şampiyonu ve milli takım antrenörü Reşit Karabacak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- 21 gazeteci yaşamını yitirdi

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign'in (PEC) 4 Mart'ta yaptığı açıklamaya göre, salgın nedeniyle Türkiye'de 21 gazeteci de yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada 59 yaşında hayata veda eden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç de bu isimler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı
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