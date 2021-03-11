Orta riskli ilin 3 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı

AA muhabirinin Karabük Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, 20 bin 116 nüfuslu Yenice, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ve 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde Kovid-19 vakasına bir süredir rastlanmadı.

Tarihi kaya mezarlarıyla öne çıkan Ovacık ilçesinde en son vaka 30 Ocak'ta görüldü. 40 gündür vaka rastlanmayan ilçede alınan tedbirler aralıksız sürdürülüyor.

Tarımsal üretimde kentin önemli merkezlerinden olan Eflani ilçesinde de 7 gündür vakaya rastlanmadı. En son 4 Mart tarihinde pozitif vakanın görüldüğü ilçede önlemlere devam ediliyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiği vatandaşlardan biraz daha sabır istedi.

Topraklarının yüzde 87'si ormanlarla kaplı Yenice'de ise en son vaka 1 Mart tarihinde görüldü.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, köy ve mahalleler dahil olmak üzere Kovid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sadece kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde vakaların görüldüğü Karabük, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "orta riskli (sarı)" kategoride bulunuyor.