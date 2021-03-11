1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orta riskli ilin 3 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı

Karabük'ün Ovacık, Eflani ve Yenice ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla vaka kalmadı.
 11 Mart 2021 16:44
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AA muhabirinin Karabük Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgilere göre, 20 bin 116 nüfuslu Yenice, 3 bin 905 nüfuslu Ovacık ve 8 bin 576 nüfuslu Eflani ilçesinde Kovid-19 vakasına bir süredir rastlanmadı.

Tarihi kaya mezarlarıyla öne çıkan Ovacık ilçesinde en son vaka 30 Ocak'ta görüldü. 40 gündür vaka rastlanmayan ilçede alınan tedbirler aralıksız sürdürülüyor.

Tarımsal üretimde kentin önemli merkezlerinden olan Eflani ilçesinde de 7 gündür vakaya rastlanmadı. En son 4 Mart tarihinde pozitif vakanın görüldüğü ilçede önlemlere devam ediliyor.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ettiği vatandaşlardan biraz daha sabır istedi.

Topraklarının yüzde 87'si ormanlarla kaplı Yenice'de ise en son vaka 1 Mart tarihinde görüldü.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, köy ve mahalleler dahil olmak üzere Kovid-19 vakası taşıyan vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde üstün gayret gösteren başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sadece kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde vakaların görüldüğü Karabük, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "orta riskli (sarı)" kategoride bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koyunları susuz kalan besiciye belediye tankerle su taşıdı
11 Mart 2021 16:24		 Dünyada tek! Kayseri'de bulundu, literatüre girecek
11 Mart 2021 16:21
Kaymakam açıkladı: Bulaşın en büyük nedeni düğünler ve altın günleri
11 Mart 2021 14:19		 Çukurova bölgesel havalimanı cazibe merkezi haline gelecek
11 Mart 2021 09:21
İstiklal Caddesi'ne girişler belirli sürelerle kapatıldı
10 Mart 2021 19:15		 Meteorolojiden o bölge için kuvvetli kar yağışı uyarısı
10 Mart 2021 17:24
Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Hava kirliliği 'sağlıksız' seviyeye ulaştı
10 Mart 2021 17:05		 4 bin nüfuslu köy, kurallara uyup vaka sayısını sıfırladı
10 Mart 2021 15:45
Antalya'da korona tablosunda 19 ilçeden 7'si kırmızı
10 Mart 2021 15:38		 Kırmızı ilin, mavi mahallesine Kaymakamdan 'nazar boncuğu'
10 Mart 2021 15:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:32 - Xiaomi de artık Türkiye'de üretilecek18:27 - Korona ile mücadele 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor18:25 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:18 - 80 yaşındaki Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı18:06 - Altun'dan, Bahçeli'nin 'iletişim fakülteleri' açıklamasına destek17:55 - Meral Akşener'in konvoyunda kaza: Salim Ensarioğlu yaralandı
17:52 - Amcaları araçlarında saldırdı: Genç kadın öldü, kardeşi ağır yaralandı17:45 - Çeyrek altın günü 677 TL'den tamamladı17:37 - 2 kardeşin öldüğü 16 kişilik serviste 26 kişi varmış17:32 - FETÖ sanığı eski Ankara İl Jandarma Komutanı Tarım'a 21 yıl 8 ay hapis17:24 - FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı17:19 - Koca: Salgın kabusu, bu yıl aynı olmayacak, gücünü kaybedecek
17:09 - Erdoğan: Sağlık ordumuzun fedakarlığı ile destan yazdık16:49 - CHP'li Özel'den seçim barajı açıklaması16:44 - Orta riskli ilin 3 ilçesinde vaka sayısı sıfırlandı16:40 - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullara 250 milyon liralık ödenek16:34 - Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
16:30 - Kardeş 2 öğrencinin öldüğü servisin sürücüsü gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Kürdan eline battı ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkan şoray 3
kaz dağı 1
protein 1
nivea 1
14.03.2021 fenerbahçe vs gençlerbirliği maçı 4
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 4
şakşuka 2
salgından dolayı film sektörünün etkilenmesi 3
Gönüllü Okul uygulaması 1
Antonio Sena 2
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam