Koca: Salgın kabusu, bu yıl aynı olmayacak, gücünü kaybedecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının birinci yıldönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri olduğumuzu belirten Bakan Koca şunları söyledi:

"Toplam 130 milyon doz aşı için 3 farklı üretici ile salgının en başından beri görüşüyoruz. Bilim virüse karşı üstünlük elde etti. Çok yakında beş yerli aşı adayımız daha insan deneylerine başlayacak. Yapılan araştırmalar kullandığımız Sinovac aşısının 100 kişiden 80'inde etkili olduğunu koruyuculuğun yüksek olduğunu gösterdi.

Bugün itibariyle uygulanan aşı on milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri de sizlere düzenli olarak bildirdim. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız."

"Sonbaharda salgının baskısı azalacak"

Koronavirüsün kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmese de 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyeceğini vurgulayan Koca şöyle devam etti: "Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsam salgının baskısı ve vakalar azalacak, virüsün yayılım hızı düşecek. İlk günden bugüne vefat sayısı 30 bine, toplam vaka sayımız 3 milyona yaklaştı. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz."

Vatandaşlara yeni çağrı

Tedbirleri elden bırakmamak konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk vakadan tam bir yıl sonra bugün size yeni bir çağrıda bulunmak istiyorum. Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Bütün ruhumuzla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. "