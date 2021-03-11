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FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı

Aksaray'da FETÖ/PDY Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
 11 Mart 2021 17:24
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FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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