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Amcaları araçlarında saldırdı: Genç kadın öldü, kardeşi ağır yaralandı

Sultanbeyli'de otomobil içerisindeki iki kardeşe amcaları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşi ise ağır yaralandı. Saldırgan şahsın olay yerinden kaçışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
 11 Mart 2021 17:52
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Amcaları araçlarında saldırdı: Genç kadın öldü, kardeşi ağır yaralandı

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Emrah Elitaş ve Seher Elitaş isimli iki kardeş ikamet ettikleri evin önüne araçla geldi. O esnada daha öncesinde evin karşısında bulunan kahveye gelerek iki kardeşin dönmesini bekleyen ve aralarında miras nedeniyle tartışma yaşadıkları amcası, Elitaş kardeşlerin araçla geldiğini görünce yanında getirdiği silahla iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan feci olay sonrası Seher Elitaş olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Elitaş ise ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kurşunların hedefi olan kardeşlere müdahale etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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