Bakan Pakdemirli'den Müge Anlı'ya ödül
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.
|11 Mart 2021 18:40
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında 28 milyondan fazla fidan ağaç oldu. Kampanyaya ilk günden beri izleyicileriyle birlikte tüm desteğini sunan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı Yeşilin EN'leri Ödül Töreni'nde 'En Sosyal Yeşil' ödülüne layık görüldü.
Müge Anlı, ödülünü; törenin düzenlendiği Orman Genel Müdürlüğü'nden programına canlı bağlantı ile konuk olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
11 Mart 2021 13:50
|Pelin Öztekin gözyaşlarını tutamadı: Sahneye böyle çıkmak istemezdim
10 Mart 2021 14:40
|Türkiye'nin ilk erkek güzeli vefat etti
10 Mart 2021 07:55
|İbrahim Tatlıses'e reyting şoku!
09 Mart 2021 23:41
|Pelin Öztekin'den cenaze töreni hakkında açıklama
09 Mart 2021 17:22
|Korona tedavisi gören oyuncu Selin Yeninci'den haber var
09 Mart 2021 14:27
|Rasim Öztekin'in Kalp krizinden 20 dakika önce gönderdiği mesaj
09 Mart 2021 09:35
|Ünlü oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti
08 Mart 2021 21:43
|Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07 Mart 2021 17:38
|Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı
07 Mart 2021 16:20