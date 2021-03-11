1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Akif, bu toprakların sesi ve soluğu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akif yaşayışı ile duruşu ile milli şair olmayı hak etmiş bir anıt insandır. Bu toprakların sesi ve soluğu olmuştur. Akif müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir. Milli mücadeleye katılmaya çağrılan ilk şairdir.
 11 Mart 2021 18:55
+Aa- Yazdır
Erdoğan: Akif, bu toprakların sesi ve soluğu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu..

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında destan yazan kahraman ordumuzun, güvenlik görevlilerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevlam bizleri şehitlerimizin kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığından ayırmasın.

Bu topraklar nice söz üstadını yetiştirerek tüm insanlığa armağan etmiştir. Mısralarında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen birliği, kardeşliği, vatan sevgisini dile getiren bu köklü geleneğin ... temsilcisi hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy'dur.

"MİLLETİMİZİN KALBİNDE TAHT KURMUŞ BİR KARAKTER ABİDESİDİR"

Merhum Akif inandığı gibi yaşamış, çilesini çekmediği hiçbir fikre eserlerinde yer vermemiştir. O, eserleri, vaazları, makaleleri, mücadeleci kişiliğiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş bir karakter abidesidir.

Mehmet Akif, Gazi Mustafa Kemal tarafından Milli Mücadele'ye katılmaya çağrılan ilk şairdir. Kendisi Gazi'nin davetine anında icap etmiş, Ankara'ya gelmiştir.

Akif müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir. Akif, gerektiğinde kalemiyle, gerektiğinde kelamıyla, gerektiğinde de mavzeriyle vatanını savunan istiklal aşığı bir insandır.

Yoklukla boğuştuğu dönemlerde bile arkadaşlarına 'Memlekete hizmet edin' tavsiyesinde bulunan hakiki bir vatanseverdir. Yıllarca Mısır'da yoksulluk içinde gönüllü sürgün hayatı yaşadığı halde ülkesine ve milletine hiçbir zaman küsmemiştir. Akif'e göre, kendisine ne yapılırsa yapılsın, umudun, kurtuluşun membaı burası, yani Türkiye'dir.

Kendisi, insani hasretler bakımından da müstesna bir şahsiyettir; cömerttir, fakir ve yoksullara karşı hassasiyeti üst düzeydedir. İstiklal Marşı dolayısıyla kendisine zorla verilen ödülü giyecek bir paltosu olmamasına rağmen bağışlamıştır. Doğru bildiğini söylemekten hiç çekinmemiştir, dürüsttür. Verdiği sözü adeta ölümüne yerine getirmeye çalışır.

"DÜRÜSTLÜK TİMSALİDİR"

Mehmet Akif, sadece günlük hayatında değil, eserlerinde de özü ile sözü, yazdıklarıyla yaşantısı arasında tezat bulunmayan bir dürüstlük timsalidir. Tam anlamıyla miskinlik, atalet ve karamsarlık düşmanıdır. Nitekim şu şiiri adeta bunun sembolleşmiş halidir: Allah'a dayandım diye...

Tevekkülle ataleti kesin hatlarla ayıran Akif, Arapça, Farsça ve Fransızcayı anadili gibi konuşan hakiki bir münevverdir.

Mehmet Akif, 63 yıllık çileli ömründe hiçbir zaman makam, mevki, şan şöhret peşinde koşmamıştır. Döneminin en büyük şairi olmasına rağmen övüldüğünde yüzü kızaracak kadar mahcup ve mütevazı bir hayat yaşamıştır.

Milli Şairimiz sessiz yaşamıştır. Son nefesini de Mısır Apartmanı'ndaki soğuk ve mütevazı dairesinde sessizce vermiştir. 65 metrekare... Milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da daima hürmet ve minnetle hatırlamıştır.

Merhum Akif örnek hayatı yanında geride milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı'nı da bırakmıştır. İstiklal Marşımızın 10 kıtası bizim milli andımızdır. İstiklal Marşı millet olarak aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzi, sembolüdür.

Yedi düvele karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı sırasında her mısrası göz yaşlarıyla kabul edilen bir başka marş yoktur. İstiklal Marşı bir tekkede yazılmış, ilk kez camide okunmuş, alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir.

2021 İSTİKLAL MARŞI YILI

İstiklal Marşı istikbal marşı olarak da kaleme alınmıştır. Tüm mazlumların özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde hüküm süren sömürü düzeninin sarsılmasında önemli payı bulunuyor.

Mehmet Akif gibi bir şaire, İstiklal Marşı gibi bir bağımsızlık beyannamesine sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. 2021'i İstiklal Marşı yılı olarak kabul ettik.

Görüşleri, politik tavırları, duruşları farklı olan siyasi partilerin böyle milli bir meselede ortak tutum alması ülkemiz adına büyük bir kazanımdır. Halen İstiklal Marşımızı içselleştirmekte zorlanan çevreler olsa dahi bunların azınlıkta kaldığını biliyoruz. Bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz.

Milletin emanetini taşıyan insanların böyle bir hakkı yoktur. Çünkü İstiklal Marşı Türküyle, Kürdüyle, Alevisi Sünnisi Lazıyla, Arabıyla, Çerkeziyle 84 milyonun ortak paydasıdır. Milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin çimentosudur. Emperyalistlerin masa başında cetvelle çizdikleri sınırlar en küçük sarsıntıda silinip gittiler. Biz ise Türkiye ve Türk milleti olarak bekamıza yönelik tüm girişimleri hamdolsun başarıyla püskürttük.

"FETÖ'YE SOKAKLARI, MEYDANLARI HEP BİRLİKTE DAR ETTİK"

40 yıldır kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan PKK belasının hedeflerine ulaşmasına izin vermedik. DEAŞ projesinin kök salmasına rıza göstermedik. 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesiyle ülkemizi işgale kalkışanlara sokakları, meydanları hep birlikte dar ettik.

Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı kara toprağa verdik ama mabetlerimizin göğsüne namahrem elini asla değdirmedik. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızın gönderden indirilmesine asla müsaade etmedik.

Kardeşliğimiz ne kadar sağlam olursa geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Bu hususta yaşanacak herhangi bir zaafiyetin bedelini de milletçe hep birlikte öderiz. Farklılıklara değil, müşterek noktalara odaklanmamız gerekiyor. Bilhassa da vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarını bırakıp bir araya gelmemiz büyük önem taşıyor.

Gerek siyasette gerekse günlük hayatta çekişme, rekabet, tartışma olması gayet tabiidir. Esasen bu farklılıklarımız millet olarak zenginliğimizdir. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, 2021 İstiklal Marşı Yılı'nı bu bakımdan tarihi bir fırsata dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu yıl vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerle kardeşliğimiz tazelemeli, 84 milyon olarak İstiklal Marşı etrafında kenetlenmeliyiz.

Türkiye bizim ortak çatımız, İstiklal Marşı bizim ortak andımızdır. Her karışında bir şehidin yaptığı bu topraklar hepimizin ortak yurdudur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak ifade ettiğimiz 'Rabia'mıza sarıldığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire görmüyoruz.

Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak istikbalimizi beraberce inşa edeceğiz. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından 2053 ve 2071 vizyonuna hep birlikte taşıyacağız. Bu akşam buradan ayrılırken birer hatıramız olarak sizlere Safahat hediye edilecektir. Bunu bir yastık altı kitabı olarak saklamanız özel ricamdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
11 Mart 2021 20:01		 Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü
11 Mart 2021 19:39
Bakan Gül: Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var
11 Mart 2021 19:31		 Vali açıkladı: Vakalarda azda olsa bir artış söz konusu
11 Mart 2021 19:25
Korona ile mücadele 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor
11 Mart 2021 18:27		 Altun'dan, Bahçeli'nin 'iletişim fakülteleri' açıklamasına destek
11 Mart 2021 18:06
Meral Akşener'in konvoyunda kaza: Salim Ensarioğlu yaralandı
11 Mart 2021 17:55		 2 kardeşin öldüğü 16 kişilik serviste 26 kişi varmış
11 Mart 2021 17:37
Koca: Salgın kabusu, bu yıl aynı olmayacak, gücünü kaybedecek
11 Mart 2021 17:19		 Erdoğan: Sağlık ordumuzun fedakarlığı ile destan yazdık
11 Mart 2021 17:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek20:11 - PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı20:07 - MSB, salgın sürecinde 200 milyon cerrahi maske üretti20:03 - İstanbul'da bu işletmelere HES kodu ile girilebilecek20:01 - TBMM Genel Kurulu toplanamadı19:56 - Çeyrek asırlık annelik hasreti 'koruyucu aile'yle son buldu
19:48 - Kovid-19'da hastaneye yatışları azaltan ilaç geliştirildi19:47 - 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı19:39 - Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü19:32 - YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı19:31 - Bakan Gül: Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var19:25 - Vali açıkladı: Vakalarda azda olsa bir artış söz konusu
19:19 - Prof. Dr. Yalçın: Hasta oranı yüzbinde 78'den 82'ye ulaştı19:17 - 'Aşı olduysan maske takma' demek doğru değil19:12 - Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu19:11 - 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili müfettiş görevlendirildi19:00 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
18:55 - Erdoğan: Akif, bu toprakların sesi ve soluğu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Kürdan eline battı ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.03.2021 kayserispor vs galatasaray maçı 4
12.03.2021 başakşehir vs beşiktaş maçı 2
şakşuka 1
kümbet 1
kaz dağı 1
ebys 3
koç 1
rasim öztekin 3
karavana 1
belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi 4
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam