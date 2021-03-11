Vaka sayısı iki gündür 14 binin üzerinde
Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 046 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
|11 Mart 2021 20:38
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Sağlık Bakanlığı 11 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 046 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 093'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 821 olarak açıklandı.
Test sayısı 34 milyon 694 bin 624'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989, vefat sayısı 29 bin 290, ağır hasta sayısı 1.310 oldu.
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