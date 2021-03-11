2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili müfettiş görevlendirildi
|11 Mart 2021 19:11
|+Aa- Yazdır
Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, dün Sason ilçesinde 2 öğrenci kardeşin öldüğü 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.
Hastanede 15 yaralının tedavisinin sürdüğünü anlatan Vali Şahin, kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin Sason ilçesinde incelemelerinin devam ettiğini anlattı. Vali Şahin, "Kazada yaşamını yitiren 2 evladımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda 15 evladımız hastanelerde tedavi görüyor. Durumları iyiye gidiyor, iki hastamızın durumu ağır ama onların da durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi aldık. Hastaneden iyi haberler geliyor, bu da yüreğimize az da olsa su serpti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'mızdan gelen müfettişlerimiz de Sason'da. Soruşturmaya başladılar. Sason'daki soruşturma çok yönlü devam ediyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeşilırmak Nehri'ndeki kirlilik için inceleme başlatıldı
10 Mart 2021 19:54
|92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasına ilişkin soruşturma
07 Mart 2021 22:54
|600 yıllık Osmanlı hamamı maden aramalarında zarar gördü
06 Mart 2021 21:15
|Başörtülü öğrenciyi okula almayan iki öğretmen açığa alındı
06 Mart 2021 18:59
|'Matematik problemi' gibi ihale iptal edildi
10 Şubat 2021 09:26
|Koronadan 12 ölümün olduğu bakım merkezinden açıklama
08 Şubat 2021 18:24
|Bakımevinde şiddet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
07 Şubat 2021 16:48
|Kovid aşıları kayboldu... Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
05 Şubat 2021 13:54
|Mersin'de kayıp 24 doz Covid-19 aşısı için soruşturma açıldı
01 Şubat 2021 23:08
|Yalova'da evlerin duvarlarına yazılan yazılarla ilgili soruşturma
26 Ocak 2021 19:57