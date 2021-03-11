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Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
 11 Mart 2021 19:39
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Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü

DEVA Partisi Genel Merkezindeki görüşme sonrası Babacan ve Davutoğlu düzenledikleri basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi hayatın son aylarda hız kazandığını ve niteliğinin bozulmaya başladığını belirten Davutoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hem de Kadınlar Günü'nün olduğu bir hafta içerisinde insanlık onuruna, kadınlık onuruna yakışmayan saldırıların yapılmış olması siyasetin seviyesinin nasıl düştüğünün çok çarpıcı ve hazin bir göstergesidir. Hepimizin bu nezaketsizliklere, siyasetin niteliğini düşüren bu tutumlara karşı açık ve net bir tavır sergilemesi lazım." dedi.

Son dönemde bir hukuk faciasının yaşandığını savunan Davutoğlu, "Gazeteciler, genel başkan yardımcıları saldırıya uğruyor, yaralanıyor ve yaralayanlar serbest bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınanlara ilişkin Davutoğlu, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkının anayasal bir hak olduğunu ve hakarete varmayacak şekilde siyasileri eleştiren sloganlar atılabileceğini söyledi.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı döneme ilişkin değerlendirme yapan Davutoğlu, "Yenilebilir enerji de dahil olmak üzere bütün o projelendirmelerde ve enerji alanında atılan adımlarda Sayın Albayrak'ın herhangi bir öncü rolü yoktur. Bütün olumlu adımları ve sanki enerjide büyük bir devrim yapmış da 'onun eseri oymuş' dediğinizde kendi iktidarınızın iktidar sürekliliğini yok saymış olursunuz." görüşünü dile getirdi.

Seçim barajının değiştirilmesine ilişkin Davutoğlu, "Seçim sistemi ile oynayarak iktidar olunmaz, iktidar kalınmaz. Hangi sistemi getirirlerse getirsinler biz o sistemde yarışmaya hazırız." dedi.

Davutoğlu, Papa'nın Kuzey Irak ziyareti için bastırılan puldaki haritanın kabul edilemez olduğunu ve şiddetle tepki verilmesi gerektiğini de söyledi.

HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelere ilişkin ise Davutoğlu, hukuki süreçlerin siyaseti dizayn etmek için kullanılmasına olumlu bakmadıklarını, parti kapatılmasının her türlüsüne karşı olduklarını aktardı.

- "Başkaları aynı şeye kalkışmasın"

Babacan ise siyasetçilere ve gazetecilere yapılan saldırılara ilişkin "Devletin en tepesinde bu konuda sağlam bir duruş olmadıktan sonra bu sorunlar çözülmez, gittikçe büyür. Şiddet uygulayan hakkınca cezasını görecek ki başkaları aynı şeye kalkışmasın." dedi.

Ülkede giden yanlışların vatandaşlara anlatılması gerektiğini savunan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankasının döviz rezervine ilişkin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Partilerinin tüzüğü gereği bütün hesaplarının şeffaf olduğunu belirten Babacan, 2020 hesaplarının haziran ayı sonunda Anayasa Mahkemesine sunulurken eş zamanlı olarak partinin internet sitesinde yayınlanacağını söyledi.

Babacan, seçim barajının değiştirilmesine ilişkin, "Hükümet, Sayın Erdoğan bunların üzerinde çalışacağına dönsün bu ülkenin sorunlarını çözmek için çalışsın, daha hayırlı olur bir an önce ülke problemleri aşmış olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kapatmaların mağduriyetini en çok yaşamış bir siyasi gelenek içinden geldiğini dile getiren Babacan, mağdurların, zulme uğrayanların günü geldiğinde başkalarını mağdur etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Babacan, "Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmeyi konuşabiliriz" sözlerine tepki gösteren DEVA Partisi Kurucu üyesi Musa Malik Yıldırım'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine ilişkin, "Partimizin yetkili organları konuyu ele almışlardır ve süreç devam etmektedir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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