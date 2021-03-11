1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek asırlık annelik hasreti 'koruyucu aile'yle son buldu

Erzurum'da 25 yıldır annelik hasreti çeken Nihal Çapan Karakayalı, "koruyucu aile" uygulamasıyla bir kız çocuğuna hem kapılarını hem de gönüllünü açarak çeyrek asırlık evlat özlemini giderdi.
 11 Mart 2021 19:56
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Gönül Elçileri" projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Aralık 2012'de 81 ilin vali eşleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla başlatılan "Koruyucu Aile" uygulaması, ailesinden ayrı kalan çocuklara umut ışığı olmaya devam ediyor.

Kimi evlat hasretiyle kimi de aile ortamı sunma amacıyla kucakladıkları çocuklara biyolojik olmasalar da koruyucu annelik yapıyor.

Uygulamanın başladığı ilk yıllardan itibaren projeye önemli destek veren iller arasında yer alan Erzurum'da, 43 koruyucu aile 53 çocuğa kol kanat geriyor.

Kentte yaşayan 45 yaşındaki Nihal Çapan Karakayalı da çocuklara koruyucu anne olan kadınlardan sadece biri. 25 yıldır evlat hasreti çeken Karakayalı, kimsesiz bir kız çocuğuna sevgisiyle aile sıcaklığını sunuyor.

"Bu duyguyu kelimelere sığdıramıyorum"

Nihal Çapan Karakayalı, AA muhabirine, 6 yaşına gelen kızının aileye kattığı anlamı, huzuru ve mutluluğu ifade etmeye kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Bir çocuğu hayata kazandırma niyetiyle yola çıktığını ifade eden Karakayalı, "Herkesin böyle bir şeyi yapmasını istiyorum. Bu çocuk bize çok büyük bir mutluluk kattı. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz. Bu benim parçam ve ayrı bir şey. Bu duyguyu kelimelere sığdıramıyorum. Sizin olmayan bir bireyi hayata kazandırmayı hedefliyorsunuz. Onun kattığı huzur da bir başka oluyor." dedi.

Karakayalı, insanların evladını bırakmasını yıllardır evlat hasreti çeken biri olarak aklının almadığını belirterek, bir çocuğu büyütmenin kıymetli ve güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Kızıyla yaşadığı mutluluğu dile getiren Karakayalı, şöyle devam etti:

"Gece uyandığında yanında olabilmenin hazzı, hastalandığında elini tutunca, başını göğsümüze yaslayınca ki o haz ve mutluluğu gerçekten anlatamam. 'İyi ki yanındayım' diyorum. İyi ki ben hayatında olmuşum. İyi ki devletimiz böyle bir şey başlatmış. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnsanlar korkmasınlar. Annelik müthiş bir fedakarlık içeriyor. Çok büyük bir sevgi içeriyor. Bir çocuğa anne olabilmek gerçekten tarifi mümkün olmayan bir şey. Bu çocuk için de hayatımıza katılan en büyük anlam diyebilirim. Şu dünyadaki anlamlı şey bir çocuğa yuva olabilmek, bir çocuğun elinden tutabilmek."

"En az problem yaşadığımız alan koruyucu aile"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş da çocukların anne ve aileye ihtiyaçlarının bilimsel olarak da kanıtlandığını aktararak, "Çocukların gelişiminde sevgi ortamında ve güvende büyümeleri, kendilerini rahat hissetmeleri, hemen yanı başlarında, düştüklerinde, ayakları kaydığında ellerinden tutup kaldıracak, başlarını okşayacak, geceleyin hiç kimsenin görmediği bir anda bile anne sevgisi ve şefkatiyle bir kişiye ihtiyaç var. Bu da anne ve koruyucu ailedir. Ailelerimiz gayet duyarlı, çocuklarımızla çok yakinen ilgileniyorlar. En az problem yaşadığımız alan da koruyucu aile alanıdır. Biz çok memnunuz ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
11 Mart 2021 20:14		 Kovid-19'da hastaneye yatışları azaltan ilaç geliştirildi
11 Mart 2021 19:48
7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı
11 Mart 2021 19:47		 Prof. Dr. Yalçın: Hasta oranı yüzbinde 78'den 82'ye ulaştı
11 Mart 2021 19:19
'Aşı olduysan maske takma' demek doğru değil
11 Mart 2021 19:17		 Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
11 Mart 2021 19:12
80 yaşındaki Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
11 Mart 2021 18:18		 Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
11 Mart 2021 16:34
Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Şehir Hastaneleri koronavirüsü sırtladı
11 Mart 2021 16:08		 Prof. Yavuz: Varyantların katkısıyla 3'üncü piki yaşamak üzereyiz
11 Mart 2021 14:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek20:11 - PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı20:07 - MSB, salgın sürecinde 200 milyon cerrahi maske üretti20:03 - İstanbul'da bu işletmelere HES kodu ile girilebilecek20:01 - TBMM Genel Kurulu toplanamadı19:56 - Çeyrek asırlık annelik hasreti 'koruyucu aile'yle son buldu
19:48 - Kovid-19'da hastaneye yatışları azaltan ilaç geliştirildi19:47 - 7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı19:39 - Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü19:32 - YouTube, Kovid-19 aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı19:31 - Bakan Gül: Bugün darbecileri yargılayan bir yargı var19:25 - Vali açıkladı: Vakalarda azda olsa bir artış söz konusu
19:19 - Prof. Dr. Yalçın: Hasta oranı yüzbinde 78'den 82'ye ulaştı19:17 - 'Aşı olduysan maske takma' demek doğru değil19:12 - Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu19:11 - 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili müfettiş görevlendirildi19:00 - Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
18:55 - Erdoğan: Akif, bu toprakların sesi ve soluğu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Sıfır otoda cip krizi... İkinci el piyasasında fiyatlar yükselecek'
1. dünya savaşında, şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
Yeni ekonomi paketinde kamuda tasarruf var
Berat Albayrak'a yeni görev verilecek iddiası
Hatay'da annesinin Oxford'da okuduğunu sandığı kızı emlakçı çıktı
AK Parti'nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair çok önemli yeni karar
Demet Akbağ, Rasim Öztekin'le ilgili acı gerceği açıkladı
'Daire Başkanı, işine gelmeyeni 'Külliye'ye sormam lazım' diyor'
Kürdan eline battı ölümden döndü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönüllü Okul uygulaması 1
khklıların 75.4 oranında cumhur ittifakına oy vermesi 1
Şifalı ot 2
üç beyaz 4
bitcoin 1
belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi 4
tüketici hakları 2
Alüminyum 2
karavana 1
Yaş sebze meyve 2
SON İLANLAR
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
Sivas Ulaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik Geçici 25 İşçi Alacak
Kırşehir Termal Turizm 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam