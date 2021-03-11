TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı.
|11 Mart 2021 20:01
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