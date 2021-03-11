PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konulu özel gün zarfını bugün tedavüle sundu.
|11 Mart 2021 20:11
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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.
Söz konusu özel gün zarfı 6 ay içinde www.filateli.gov.tr internet adresinden satın alınması halinde talep eden müşterilere posta damgalı olarak da gönderilebilecek.
Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.
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