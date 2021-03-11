PTT AŞ'den Kovid-19 salgını konulu özel gün zarfı

PROJE OKULLARINA ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ATAMA KEŞMEKEŞLİĞİNE KİM DUR DİYECEK? Proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamalarında hizmet puanı kriteri ve duyuru ortadan kaldırılmış; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği baypas edilerek Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile proje okullarına duyurusuz, puansız öğretmen ve yönetici ataması yapılmaktadır.