Dr. Deniz Küçükkaya: Burun estetiği nedir, nasıl yapılır?

Yüzün, estetik görünüm açısından oldukça önemli olan burun bölgesinde oluşan deformasyonları gidermek için burun estetiği operasyonları tercih edilir. Günümüzde kadın erkek birçok kişi iyi bir görünüme kavuşmak için estetik operasyonları başvururlar. İşlem öncesinde öncelikle kişilerin ihtiyaçları ve istekleri değerlendirilmelidir. Burun estetiği işlemlerinin uzman kişiler tarafından hastane ortamlarında gerçekleştirilmesi gerekir.

Dr. Deniz Küçükkaya Kimdir?

1977 Zonguldak doğumlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Kısa bir dönem Zonguldak'ta pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasından hemen sonra Gölcük Asker Hastenesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Sonrasında Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır.

Mecburi hizmeti sırasında Denizli' de estetik cerrahi ameliyatlarını oldukça sık yapmış ve bu konuda basın ve halk tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir.

Mecburi hizmet sonrasında 2010 yılında istifa ederek İstanbulda estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere özel çalışma hayatına başlamıştır.

Dumankaya İkon'da bulunan muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Belirli aralıklarla yurtdışı hasta görüşmelerine gitmekte ve buradaki hastalarıyla birebir ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok çalışması mevcuttur.

Tıp fakültesi yıllarında ve asistanlık eğitimi sürecinde tiyatroyla yakından ilgilenmiştir. Aldığı tiyatro eğitimleri sonrasında birçok profesyonel ekiple çalışmış ve oyunlarda rol almıştır.

Kısa bir dönem sinemayla da ilgilenip kısa filmlerde rol almış ve festivallere katılmıştır. İş yoğunluğu nedeniyle ancak iyi bir izleyici olarak tiyatro ve sinema ile olan ilişkisini sürdürmektedir.

Evli ve Rüzgar isimli bir erkek ve Cemre isimli bir kız çocuk babasıdır.

Burun Estetiği Neden İstenir?

Yaşın ilerlemesi, genetik yapı, çevresel etmenler veya herhangi bir kaza sonrasında burunda meydana gelen şekil bozukluklarını gidermek için tercih edilen estetik operasyonlara burun estetiği adı verilir. Burun bölgesinde meydana gelen şekil bozuklukları kişilerin psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilenmesine neden olur. Bunun yansıra meydana gelen bu şekil bozuklukları sağlık açısından da rahatsız edici olabilir. Solunum sistemi içerisinde yer alan burunda meydana gelen hem solunum güçlükleri hem de görünüm açısından burun estetiği işlemlerini başvurulur.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği öncesinde kişilerin ihtiyaçları istekleri ve operasyon için uygun olup olmadığı belirlenmesi gerekir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte burun estetiği için farklı yöntemler ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Burun estetiği için cerrahi yöntemler veya cerrahi olmayan dolgu işlemleri tercih edilebilir. Tercih edilecek operasyonlar kişilerin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir. Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi burun estetiği operasyonlarında da bazı riskler bulunur. Burun estetiği öncesinde kişilere gerekli testler tetkikler ve fiziki muayene yapılmalıdır.

Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?

Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen burun estetiği operasyonları sonrasında kişilerin daha iyi bir görünüme kavuşması sağlanır. Burun bölgesinde meydana gelen şekil bozuklukları kişilerin sosyal yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Burun estetiği ameliyatları sonrasında kişiler özgüven kazanır. Ayrıca burun estetiği sonrasında solunum sıkıntıları da ortadan kalkar.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Burun estetik işlemleri burun kemik kısmında eğrilik, çıkıklık veya kıkırdak bölgesinde meydana gelen bozuklukları giderilmesi için tercih edilir. Bunun yanı sıra bazı kişilerde burnun dış kısmında görünmeyen fakat iç kısmında meydana gelen bazı bozukluklar görülebilir. Burun bölgesinde meydana gelen eğrilik, çıkıntılı görünüm bazı kişiler için rahatsız edici bir durumdur. Burun estetiği ameliyatları burun büyüklüğünü değiştirilmesi, burun köprüsünün düzleştirilmesi, burun ucunu şekillendirilmesi veya deliklerin düzenlenmesi gibi durumlarda tercih edilebilir.

Burun Estetiği Ameliyatı Öncesi

Burun estetiği ameliyatı sonrasında başarılı sonuçlar elde etmek için öncesinde ve sonrasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. İşlem öncesinde detaylı bir araştırma yaparak uzman doktor ve işlemin gerçekleştirileceği kurum belirlenmelidir. Bunun yanı sıra uzman doktorun daha önceden gerçekleştirdiği ameliyatlar ve başarıları da göz önünde bulundurulmalıdır. Burun estetiği ameliyatları öncesinde sigara, alkol gibi zararlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca işlemden 1-2 hafta kadar önce antibiyotik, aspirin gibi ilaçların kullanımına ara verilmelidir.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası

Burun estetiği ameliyatları sonrasında kişilere burun bölgesinde tamponlar bulunur. Tamponlar işlemden 1 hafta sonra doktor kontrolünde çıkartılmalıdır. İşlem sonrasında burun bölgesinde ve yüz bölgesinde şişlik, morluk oluşabilir. Bu morluklar ve şişlikler için doktor önerisi ile buz kompleksi yapılabilir. Burun estetiği ameliyatları sonrasında en az 1 ay boyunca hamam, sauna, masaj ve spordan uzak durulması gerekir. İşlem sonrasında en az 2 hafta kadar makyaj veya masaj hareketleri yapılmamalıdır. İstenilen sonuçların elde edilebilmesi için uzman doktorların tavsiyesini birebir uyulması gerekir.

Burun Estetiği Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun estetiği ameliyatları sonrasında kişilerin çok zorlayıcı veya yüze basınç yaratacak hareketlerden kaçınılması gerekir. Bunun yanı sıra işlem sonrasında sağlıklı ve dengeli beslenmeye gösterilme nedir. Ayrıca, yazın burun estetiği ameliyatları tercih eden kişilerin aşırı güneşten kaçınmaları da gerekir. Ameliyatta sonraki 10 gün içerisinde hastanın mümkün olduğunca dik pozisyonda yatmazsa tavsiye edilir. Burun estetiği ameliyatları sonrasında kesinlikle burun bölgesinin darbelere karşı korunması gerekir.

Burun Estetiği Fiyatları 2021

Burun estetiği fiyatları ilgili güncel ve detaylı bilgi için işlemin gerçekleştirileceği kurum ile bir ön görüşme yapılması gerekir. Burun estetiği fiyatları işlemin gerçekleştirileceği kuruma, kişilere uygulanacak tekniklere ve yöntemlere ve kişilerin ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. Burun estetiği ameliyatlarının uzman ve deneyimli kişiler tarafından steril ortamlarda gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

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