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Bilet fiyatlarında mayısa kadar artış yok

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Yıldırım "Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız fiyat artışı yapmayı düşünmüyor" dedi.
 11 Mart 2021 20:57
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Bilet fiyatlarında mayısa kadar artış yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemine kadar seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı olarak yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini söyledi.

Hava yollarının bu uygulamadan istisna tutulduğunu, daha sonra servis araçları ve demir yolu taşımacılığında kısıtlamaların kaldırıldığını hatırlatan Yıldırım, "Son olarak İçişleri Bakanlığının 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerinde kapasite kısıtlaması kaldırıldı." diye konuştu.

Yıldırım, Bakanlıktan belge alan şehirler arası ve turizm taşımacılarının, gerek yer hizmetlerinde gerekse otobüslerde, hava yollarında yapılan uygulamaların ve önlemlerin aynısını yerine getirdiğini, yolcu alımının şehir içi toplu ulaşım araçları gibi kontrolsüz olmadığını bildirdi.

Yolcuların otobüse HES koduyla alındığına işaret eden Yıldırım, otobüslerde yolcular için dezenfektan ve maske bulundurulduğunu, maske kullanımının denetlendiğini, personelin her seferde ateş ölçümünün yapıldığını, ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi'ndeki tüm tedbirlerin uygulandığını dile getirdi.

Bilet fiyatlarında mayısa kadar artış yok

Yıldırım, otobüslerde yer olması durumunda aynı aileden olmayan kişilerin aralıklı oturtulmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Yolcularımız, gönül rahatlığıyla şehirler arası yolculukta otobüslerimizi tercih edebilir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kapasite sınırlaması getirildiğinden çok az yolcuyla taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini çıkarabilmek için daha önce bilet fiyatlarını artırdığını anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kapasite sınırlamasının kaldırılmasını müteakip bilet fiyatları da salgın öncesi rakamlara düşürüldü. Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış söz konusu değil. Sektörde her yıl mayısta bilet fiyatlarında düzenleme yapılıyor. Buna karşın bu yıl da bazı firmalarımız mayısta fiyat artışı yapmayı düşünmüyor."

"Otogar çıkış ücretleri, sektör normale dönünceye kadar alınmamalı"

Yıldırım, kademeli normalleşmenin başlamasıyla Türkiye genelinde otogarların otobüslerden çıkış ücreti almaya başladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Otobüslerimiz tam kapasite çalışmaya başladı ancak üniversitelerin uzaktan eğitim vermesi, tatil döneminin olmaması nedeniyle hala otobüslerimiz dolmuyor. 2019 yılında yıllık 200 milyon yolcu taşıyan otobüslerimiz, bu dönem yıllık 50 milyon yolcu taşıyor. Biz hala yolculuklarda otobüsün masraflarını bile çıkartamıyoruz. Bu nedenle belediyelerimizden ricamız, sektör biraz toparlanıncaya kadar otogar çıkış ücretlerini kaldırmaları ya da yüzde 50 indirimli almalarıdır."

Otobüs firmalarının otogarlarda ödedikleri kiraların da indirimli alınması talebinde bulunan Yıldırım, işler normale dönüp işletmeler kazanmaya başladıklarında gerekli ödemelerin fazlasıyla yapılacağını dile getirdi.

Yıldırım, yolcu kapasitesi sınırlamasının kaldırılmasına rağmen üniversitelerde uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle yolcu hareketliliğinin artmadığına işaret ederek, "2 Temmuz itibarıyla okullar tatil edilecek. Biz de sektörün bu tarihten sonra hareketlenmesini bekliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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