'Cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere' çağrı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraftaki bir okulda bulunan "cep telefonu köşesi"nin, cep telefonlarını elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabileceğine dikkati çekti.
|11 Mart 2021 21:03
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Selçuk, bir okulda öğrencilerin dersten önce cep telefonlarını bıraktıkları rafı işaret ettiği fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, "Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba?" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, paylaşımında, "Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir." değerlendirmesinde bulundu.
Cep telefonunu dersten önce buraya bırakıp derse katılan öğrencilerimiz, cep telefonunu elinden bir an bile bırakamayan yetişkinlere örnek olabilir mi acaba? Anne babalar da evlerine şöyle bir köşe yapsalar ne çok şey değişir... pic.twitter.com/Q9t2xfbm3hZiya Selçuk (@ziyaselcuk) March 11, 2021
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