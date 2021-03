MEB yürürlüğü durdurulan yönetmelik maddelerine istinaden verilen ek hizmet puanlarını neden iptal etmiyor?

Bilindiği üzere 19.06.2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek öğretmenlere hizmet puanı verilmesinde kullanılan kriterlerde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Fakat Yönetmelikte yapılan bu değişiklik sendikalar tarafından Danıştay nezdinde yargıya taşınarak yürütmeyi durdurmalı iptal davaları açılmıştı. Açılan bu davalarda Danıştay 2. Dairesi yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğünü durdurmuştur.

Fakat verilen bu yürütmeyi durdurma kararlarının üzerinden bir ay geçmesine karşılık Milli Eğitim Bakanlığından henüz bir açıklama gelmemiştir.

Buna rağmen İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından verilen ek hizmet puanlarına göre 2021 Yılı İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirmesi yapılmayan öğretmenlerin, norm kadro fazlası öğretmenlerin, yer değiştirme iş ve işlemleri yapılmaktadır.

Bu durumun telafisi güç ve imkansız sorunlara neden olacağından Milli Eğitim Bakanlığının biran önce MEBBİS hizmet puanı ekranında yürürlüğü durdurulan yönetmelik maddelerine istinaden verilen ek hizmet puanlarını iptal etmesi ve yargı kararları ışığında yeni yönetmelik değişikliği yayınlanması gerekmektedir. Yada hukuk devletinden olmaması gereken bir yöntemle yargı kararının arkasında dolanılarak aynı yönetmelik değişikliği tekrar yayınlanacaktır

Olayın özeti ise şu şekildedir;

Danıştay 2. Dairesi 2020/1115E nolu yürütmeyi durdurma kararında özetle "gerek ek hizmet puanı verilecek hususların, genel olarak öğretmenlik mesleği ve öğretmenin branşı ile ilgisine göre belirlenmemesi, gerekse öngörülen ek hizmet puanlarının, hizmet sürelerine göre elde edilecek hizmet puanına göre ölçülü olmaması yönünden dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesiyle, 17/04/2015 günlü, 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesine -19/06/2020 günlü Yönetmelik ile- eklenen 9. fıkranın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

İşte ek hizmet puanı verilen ve mahkemece yürürlüğü durdurulan madde:

"Hizmet puanları

MADDE 40 -

(9) (Ek:RG-19/6/2020-31160)Öğretmenlerden;

a) Doktora mezunu olanlara 90,

b)Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50,

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30,

ç) İkinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,

d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 5,

e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,

f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,

g) En fazla bir adet olmak üzere üstün başarı belgesi alanlara 4,

ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,

h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,

ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,

i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,

j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10,

hizmet puanı verilir."

Yukarıdaki maddenin tamamının yürürlüğü durdurulduğundan bu kriterlere göre verilen puanlarda iptal olacaktır.

Ayrıca, mezkur kriterlerle ilgili bir sendika tarafından açılan davada da Erasmus projelerine de puan verilmesi gerektiğine hükmedilerek eksik düzenleme iptal edilmiştir. Yönetmelikte yapılacak yeni düzenlemede Erasmus projeleri de kriterler arasına eklenerek öğretmenlere ek puan verilecektir.

Mezkur kriterlerle ilgili Eğitim Bir Sen tarafından açılan davada da takdir, teşekkür ve aylıkla ödül belgelerine puan verilmemesine yönelik eksik düzenlemenin de yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelikte yapılacak yeni düzenlemede teşekkür, takdir ve aylıkla ödül belgeleri de kriterler arasına eklenerek öğretmenlere ek puan verilecektir.

Özetle, Danıştay'ın üç ayrı yürütmeyi durdurma kararına göre yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan fıkralarında yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. Yapılacak düzenlemeye göre hizmet puanları yeniden hesaplanacaktır.

Ahmet KANDEMİR