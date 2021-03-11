Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti
Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.
|11 Mart 2021 21:54
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteoroloji'den 4 ilimiz için zirai don uyarısı
11 Mart 2021 20:28
|Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
11 Mart 2021 20:14
|Çeyrek asırlık annelik hasreti 'koruyucu aile'yle son buldu
11 Mart 2021 19:56
|Kovid-19'da hastaneye yatışları azaltan ilaç geliştirildi
11 Mart 2021 19:48
|7 kadın kurdukları kooperatifle ihracata başladı
11 Mart 2021 19:47
|Prof. Dr. Yalçın: Hasta oranı yüzbinde 78'den 82'ye ulaştı
11 Mart 2021 19:19
|'Aşı olduysan maske takma' demek doğru değil
11 Mart 2021 19:17
|Afrin'den dönen komandolar aileleriyle buluştu
11 Mart 2021 19:12
|80 yaşındaki Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
11 Mart 2021 18:18
|Koronanın bir yıllık bilançosu: 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
11 Mart 2021 16:34