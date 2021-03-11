Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim yılı kapsamında, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ile ayrı ayrı 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü' imzaladı.

'NERDE BU DEVLET' DENMİYOR ARTIK'

AFAD'da düzenlenen protokol töreninde konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu hatırlatarak, depremden sele, kaya düşmesinden çığa kadar birçok afetle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Bu afetlere karşı birlikte hareket edebilmenin önemini vurgulayan Soylu, "Birçok depremden sonra hep aynı jenerik zihnimize kazınmıştır, 'Nerede bu devlet'. Oysa bugün; Allah korusun, deprem sel, çığ, kaya düşmesi gibi afetlerle karşı karşıya kalındığında devlet sadece anında müdahale gerçekleştiren bir anlayış ortaya koymuyor. Aynı zamanda koordinasyonunda bulunduğu meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, her aşamasında elinden gelen desteği ortaya koyabilme kabiliyetini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde artık 'Nerede bu devlet' sözünü duymuyoruz. Allaha şükürler olsun bu konuda bütün kurumlarımız büyük bir seferberliği yerine getiriyorlar. Afete müdahale konusunda Türkiye en öncü ülkelerden biri. Afet öncesi yaptıklarımız ve alacağımız tedbirler elbette bizi bu konuda dünyanın en öncü ülkeleri arasına sokacaktır" dedi.

'HEDEF, 51 MİLYON KİŞİYE EĞİTİM'

2021 yılı için 51 milyon kişiye eğitim verme hedefleri olduğunu belirten Soylu, "81 il valimiz ve 1127 mülki idari amirimizle başladık, bunları tamamladık. Martın ilk 10 günü içindeyiz. 1 Ocak'tan itibaren şu ana kadar 2 milyon 474 bin 223 yüz yüze eğitim gerçekleştirildi. 4 bin 622 eğitmenimize, 'eğitici eğitimi' denilen bir eğitim verdik. 1 milyon 15 bin 100 sosyal medya eğitimi verilmiştir. Mobil simülasyon TIR'larımızda simülasyonla eğitim yapıyoruz. Burada da yüz yüze 20 bin kişiye eğitim verilmiştir. Toplam 29 üniversitede bugüne kadar koordinasyonu sağlamak üzere protokol gerçekleştirdik" diye konuştu.

'AFAD'LA İLGİLİ BİR UYGULAMA YAPIYORUZ'

Bakan Soylu, AFAD'la ilgili mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu konuda tüm operatörlerle iş birliği yapıyoruz. Kadın Destek Uygulaması (KADES) gibi AFAD'la ilgili uygulama yapıyoruz. Nasıl Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) uygulamamız var, hayvanlarla ilgili Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamamız var, şimdi AFAD'la ilgili bir uygulama yapıyoruz. Allah korusun deprem oldu, sizi navigasyonla toplanma alanına götürecek. Sizin hiç bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Orada eğitim uygulaması olacak. Allah korusun enkaz altında kalındı, enkaz altında nerede olduğunuzu, hangi noktada olduğunuzu belirleyecek. Acil hatlara ulaşabilme kabiliyetinizi ortaya koyacak. En iyi çeken cep telefonunu kendine santral yapacak oradan ulaşabilecek ve oradan arayacak. Birçok faydası var. Bu konuda arkadaşlarımız iyi bir çaba sarf ediyorlar, operatörle çaba harcıyorlar. Bir afette vatandaşımıza herhangi bir mağduriyet yaşatmayacak veya afetzede vatandaşımı en çabuk şekilde kurtaracak anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Soylu, AFAD'da 'Trafik Birim Amirleri Değerlendirme Toplantısına' video konferansla bağlandı. Türkiye'nin, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belirlenen trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmayı hedefini tutturan 2 ülkeden biri olduğunu kaydeden Soylu, "Tablo açıktır. 2015 yılında yıllık 7 bin 530 olan trafik kazaları can kaybı sayısı 2020 sonu itibarıyla 4 bin 866 olarak gerçekleşmiştir. Burada bu azalışa nüfus sayısının artmasını, araç sayısının artmasını koyduğumuz zaman elbette yönettiğiniz süreç açısından önemli bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu noktaya gelmek elbette zor ama bunu hem aşağıya indirmek hem de aynı zamanda bulunduğu yerde muhafaza etmenin de ne kadar zor olduğunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz" dedi.

'HIZLI BİR TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Soylu, önümüzdeki aylarda motosiklet kazalarını azaltma konusunda ciddi bir çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzdeki haftalardan birini motosiklet ve kask haftası ilan edeceğiz. Pandemi nedeniyle motosikletlerin karıştığı kaza sayısı arttı. Buraya acilen hızlı bir tedbir almak zorundayız. Normalleşme süreciyle birlikte şehirlerarası yolcu taşımacılığı artacaktır. Dolayısıyla bu alana da hızlıca tedbir almak ve teyakkuzda olmak lazım. Özellikle otogar çıkışları denetlemeler, özellikle şoförlerin denetlemeleri önem arz etmektedir" diye konuştu.

'KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Batman'da dün 2 çocuğun öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazayı anımsatan Bakan Soylu, "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu, katliama açık davetiye çıkarmaktır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bize, 'niçin sık sık denetim yapıyorsunuz' diyenlere bir cevabımız var. Tam da bunlara engel olmak için. Çocuklarımız ölmesin, sakat kalmasın, hayata küsmesinler diye. Gelecek nesillerimizi sağlıklı ve gürbüz bir şekilde yetiştirebilmek için. Geleceğimizi onlara emanet edebilmek için" ifadelerini kullandı.

Trafik şube müdürlerine seslenen Soylu, "Sizin trafik güvenliğinde altın tarih yazmanızı istiyorum. Arzum budur. Alkollü sürücülere müsamaha göstermemenizi istiyorum. Onların trafikte yeri yok. Araba kullanmasınlar, taksiyi çağırsınlar. Taksiyle beraber gidecekleri yere gitsinler. Canımız yanıyor hepimiz üzülüyoruz" dedi.