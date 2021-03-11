Aile hekimleri şimdi de 'aşı üssü' gibi hizmet veriyor

Sağlık Bakanlığının koordinesinde devam eden aşılama çalışmaları, tüm sağlık birimlerinde olduğu gibi aile hekimlerince de belirlenen program kapsamında gerçekleştiriliyor.

Hekimler, ilk dozu uygulananları ikinci doz için hazırlanan takvime göre Aile Sağlığı Merkezlerine davet ediyor.

Çanakkale'de şu ana kadar ilk doz 88 bin 393, ikinci doz 28 bin 144 olmak üzere 116 bin 537 aşı yapıldı.

Ayvacık ilçesindeki 21 Eylül Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Özgül Öztürk, salgınla mücadele çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden bu yana tüm sağlık çalışanlarının olduğu gibi kendilerinin de bu kutsal görev için mesai yaptıklarını belirten Öztürk, öncelikle sorumluluk alanındaki vatandaşlara aşılama için nasıl müracaatta bulunmaları gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Bunun ardından öncelikli gruplardaki kişileri tek tek arayarak randevularını aldıklarını ve onları Aile Sağlığı Merkezlerine davet ettiklerini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telefonla görüşmelerimiz esnasında onların aşı hakkında tereddütlerini ortadan kaldırabilmek için sorularını itinayla cevapladık. Onlara verdiğimiz mesaj; bu salgında elimizdeki tek silahın aşı olduğuydu. Bilgilendirme yapmak için daha ziyade sosyal medyayı kullandık. 'Biz evden dışarı çıkmıyoruz' diyen vatandaşlara bunun bir pandemi olduğunu, bir gün geçeceğini ve artık eski hayatımıza geri döneceğimizi, bu nedenle aşılarımızı yaptırmak durumunda olduğumuzu izah ettik. Birinci doz aşı uygulamalarından sonra ikinci doz aşıların randevularını da bizzat alarak hazırladığımız notla verdik. Bu notun üzerinde ise ikinci doz aşı için gelmeleri gereken tarih ve saat yazılıydı. Bu şekilde kişilerimizin aşılama takvimlerini tamamlamış olduk. Randevularını unutan hastalarımızı yeniden telefonla arayarak Aile Sağlığı Merkezimize davet ettik."

Aşı için gelemeyen vatandaşların ayağına gittiler

Öztürk, merkeze gelemeyecek vatandaşlar için mobil ekipler oluşturulduğunu, soğuk zincir ve diğer kurallara uyup evlere kadar giderek aşılarını yaptıklarını aktardı.

Salgının sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada etkili olduğunu hatırlatan Öztürk, "Salgından bir an önce kurtulabilmemiz için elimizdeki tek silah olan aşımızı kullanmak için çağrı yaptığımız tüm vatandaşlarımızı Aile Sağlığı Merkezimize bekliyoruz." dedi.

Dr. Özgül Öztürk, Kovid-19 sürecinde çok yorulduklarını ancak insanlara sağlık hizmeti vermekten, yardım eli uzatmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

İşlerini severek yaptıklarını anlatan Öztürk, "Bu görevi yaparken ilçemizde, Aile Sağlığı Merkezimizde ve köylerimizde en küçük birimlerimizde bile elimizi taşın altına koyduk. Hizmeti köylere kadar götürdük. Ayrıca, Toplum Sağlığı Merkezleri de bizimle koordineli bir şekilde aynı hizmeti köylere kadar götürdüler." diye konuştu.

Devlet hastanelerinin hasta bakım birimlerinin de aynı şekilde en ücra köşelerdeki ulaşılması güç hastalara ulaşarak aşılarını yaptıklarını kaydeden Öztürk, ekip çalışmasına dönen bu mücadeleye katılan sağlık çalışanı mesai arkadaşlarını ayakta alkışladığını sözlerine ekledi.