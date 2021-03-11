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Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
 11 Mart 2021 22:48
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Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilogram eroin, 65 kilogram da metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "482 kilo eroin 65 kilo metamfetamin terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari'de bir darbe daha. Tebrikler Jandarma" ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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