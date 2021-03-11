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Hasta, sağlık personelinin parmağını ısırıdı

Samsun'da bir hasta kendisini sedye ile ambulansa taşıyan sağlık görevlisinin parmağını ısırarak yaralayıp hastanelik etti. Hastanın ağzındaki sağlıkçının parmağı 1 dakika boyunca güçlükle kurtarıldı.
 11 Mart 2021 22:59
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi 6 Nolu İstasyon'da görevli sağlık ekipleri 17 yaşındaki K.A.K. adlı genç kızın kendisine evinde zarar verdiği ihbarı üzerine olay yerinde gitti. 112 ekipleri K.A.K. adlı genç kızı evinde sedyeye alarak ambulansa götürmeye çalıştıkları bir sırada K.A.K. ambulansta görevli Acil Tıp Teknikeri 28 yaşındaki Büşranur Keskin adlı genç kızın sol elinin iki parmağını ısırdı. Genç kızın acı içinde feryat etmesi üzerine diğer sağlıkçılar, saldırgan kızın komşuları ve polisler yardıma koştu. Büşranur Keskin'in parmakları K.A.K. adlı kızın ağzından bir türlü alınamadı. Polis ve diğer yardıma koşanların bir dakika boyunca yaptıkları mücadele sonucu K.A.K.'nın ağzındaki sağlıkçı kızın parmakları kopmadan güçlükle kurtarıldı. Parmaklarında doku kaybı oluşan ve yaralanan Büşranur Keskin hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Büşranur Keskin'e 7 gün iş göremez raporu verildi. Büşranur Keskin tedavisinin ardından Gazi Polis Merkezine giderek parmaklarını ısırıp kendisine zarar veren genç kızdan şikayetçi oldu. Sağlıkçıyı ısırarak yaralayan K.A.K. ise ambulansla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan 10 yıllık sağlık çalışanı Büşranur Keskin, "Kendine zarar verme olarak vaka çıkışı yaptık. Hastayı taşıma esnasında yaklaşık bir dakika boyunca elimi ısırdı. Bir dakika boyunca elimi bırakmadı. Polisler, komşular ve ekip arkadaşlarım yardımıma koştu. Hepsinin yardımıyla zor bir şekilde elimi kurtardık. Elimi kullanamayacağım bir süre. Ben tedavimi oldum. Gerekli şikayetlerde bulundum. Bu tür saldırıların bir sonucu yok ceza ve yaptırımlar olmadığı sürece. Son olacak gibi de görünmüyor. Bugün ben, yarın başka arkadaşlar. Bu tür saldırıların bir son bulmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan Büşranur Keskin'in ekip arkadaşı Acil Tıp Teknikeri Arzu Bozkaplan (36) ise, "Taşıma esnasında arkadaşın elini ısırdı ve bir dakika boyunca elini kurtarmaya çalıştık. 5 kişi birden müdahale ettik ama hiçbir şekilde kurtaramadık. Arkadaşın çağlık sesini duyuyorduk. Bir dakika boyunca uğraştık. Çok kötü anlardı. Bu bir değil, ilk değil. Onlarca kez şiddete maruz kaldık. Bu saldırıların artık son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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