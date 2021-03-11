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İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu

Genel Müdür Mintez Şimşek:- "Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucunda elde edilen gelir fazlalığı ile son 3 yılda doğum, cenaze ve sağlık destek gibi yeni karşılıksız sosyal yardımları uygulamaya koyduk"
 11 Mart 2021 23:37
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İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, yazılı açıklamasında, bağımsız denetçi tarafından yapılan mali denetim sonucunda 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun hazırlandığını belirtti.

İLKSAN'ın 2020 yılı sonunda 207 milyon lira, 2018-2020 döneminde ise toplam 696 milyon lira gelir fazlası verdiğini bildiren Şimşek, "Kurum varlıklarının menkul ve gayrimenkul sermaye iratları vasıtasıyla işletilmesi sonucu elde edilen gelir fazlalıklarının tamamı, sandığın yaptığı karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlara kaynak olmak üzere ana sermayeye eklendi. Bu sermaye ile sandığın halihazırdaki 287 bin üyesine sosyal yardım ve kurum içi borçlanma, hizmetleri sunuldu." ifadelerini kullandı.

Şimşek, 2020 yılında üyelerinden ortalama 84 lira aylık aidat tahsil ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sandık 2020 yılında 286 milyon lira aidat tahsilatı yapmasına rağmen 25 bin 819 eğitim çalışanı üyemize 294 milyon lira doğrudan nakdi sosyal yardım ödemesi yaptı. İLKSAN, yardım yapılan kişi sayısı itibarıyla Emekli Sandığından sonra en çok yardım ödemesi yapan kurum oldu. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucunda elde edilen gelir fazlalığı ile son 3 yılda doğum, cenaze ve sağlık destek gibi yeni karşılıksız sosyal yardımları uygulamaya koyduk."

Emekli olan eğitim çalışlarının emeklilik hayatlarının refahına katkı için bir yılı aşkın süredir devam eden aktüerya çalışmaları ve mevzuat düzenlemelerinde sona geldiklerini vurgulayan Şimşek, 2022'den itibaren emekli olacak eğitim çalışanlarının, isterlerse takriben 50 bin lira olan emeklilik toplu ödemesi yerine aylık maaş ödenmesi yönünde de tercihte bulunabileceklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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