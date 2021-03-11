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Otomobilin çarptığı din görevlisi hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil çarptığı din görevlisi öldü, yanındaki kişi yaralandı.
|11 Mart 2021 23:56
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Sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen otomobil, Gökçeli Mahallesi'nde yolun kenarında yürüyen Orta Camisi imam hatibi Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a çarptı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Coşkun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Atar'ın tedavisi sürdürülüyor.
Güvenlik güçleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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