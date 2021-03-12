İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından HDP'li Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kutlamıştı.

Söz konusu mesajın ardından İYİ Partili birçok siyasetçi İmamoğlu'na sert tepki göstermişti. İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, "Böyle bir tweetin gereği var mı? Bence yoktu. İstanbul'da çok büyük sorunlar var." diyerek tepki göstermişti.

"İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi"

İYİ Parti'den İmamoğlu'nun paylaşımının yanlış olduğuna ilişkin bir çıkış da İstanbul Milletvekili Ahat Andican'dan geldi.

Andican, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, "Yani bu tweeti İBB Başkanı'nın Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi konjonktürü, siyasal dengeleri ve siyasal çatışma zeminlerini göz önüne alarak düşünmek suretiyle atmaması gerekirdi." ifadeleriyle eleştirdi.