Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
|12 Mart 2021 00:56
|+Aa- Yazdır
12 Mart 2021 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31421
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 3637
Ekli "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
11 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili Yönetmeliği
12 Mart 2021 00:59
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Mart 2021 00:22
|İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
12 Mart 2021 00:22
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den geri adım atmayız
12 Mart 2021 00:20
|Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
11 Mart 2021 22:48
|Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz
11 Mart 2021 22:07
|'Cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere' çağrı
11 Mart 2021 21:03
|Vaka sayısı iki gündür 14 binin üzerinde
11 Mart 2021 20:38
|TBMM Genel Kurulu toplanamadı
11 Mart 2021 20:01
|Davutoğlu, Ali Babacan ile görüştü
11 Mart 2021 19:39