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Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.
 12 Mart 2021 00:56
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Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği

12 Mart 2021 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31421

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3637

Ekli "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

11 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DÜZENLENMEMİŞ ALANDA KARŞILIKLI TANIMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Memurlar.Net
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