Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
 12 Mart 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI: Yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
12 Mart 2021 09:03		 CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun
12 Mart 2021 08:33
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
12 Mart 2021 08:30		 Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim
12 Mart 2021 08:26
Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı
12 Mart 2021 08:18		 Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı
12 Mart 2021 08:04
Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın
12 Mart 2021 08:01		 Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
12 Mart 2021 07:53
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
12 Mart 2021 07:46		 Mart kapıdan baktırdı: Birçok il beyaza büründü
12 Mart 2021 07:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi09:05 - 'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı09:03 - Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor08:49 - Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği08:48 - OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı08:38 - Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!
08:33 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun08:30 - Düğünler 'son dakika'ya kaldı08:26 - Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim08:18 - Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı08:11 - Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi08:10 - İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor
08:04 - Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı08:01 - Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın07:53 - Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum07:50 - Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak07:46 - Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
07:43 - Deprem komisyonu raporu: 7 milyon yapıya hızla yenileme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
68/B'ye göre derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenir?
İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Ekonomide gözler bugün açıklanacak reform paketinde
Kaftancıoğlu'na hapis yolu göründü
Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı
Türkiye'den F-35 atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kümbet 1
rüzgar esti hamile kaldım diyen kadın 1
salgından dolayı film sektörünün etkilenmesi 4
zula 3
fiğ 2
paha biçilemez 4
kaz dağı 1
kız çocuğunun erkek çocuğundan değersiz görülmesi 2
masumlar apartmanı 1
merih demiral 2
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam