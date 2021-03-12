Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genelinde kuzeyli, Marmara'da güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI: Yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı( sel, su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli ulunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.