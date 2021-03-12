Kara ve havada altyapı tamam sıra rayda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattını Yeni Şafak ile test etti. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin hızlı tren ağında geldiği noktayı Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve Muhabirimiz Yasemin Asan'a anlattı. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İLK ETAPTA 3, SENEYE 2 SAAT

Ankara-Sivas test sürüşleri devam ediyor. Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Kırıkkale'den Sivas hattına hızlı tren 2 saatte gidecek. Ankara-Kırıkkale arası 1 yıl boyunca 250 km'ye çıkmayacak. Orada tamamlanmamış tüneller var. İlk etapta Ankara-Sivas 3 saat sürecek, 2022 yılı sonunda 2 saate düşecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Hızlı tren hattında Ankara-Sivas'ta sona geldik. Son ayarları yapıyoruz. Haziran ayı itibariyle projemizi tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız' dedi.



BÜYÜK ÜLKE İÇİN YATIRIM ŞART

Konya-Karaman'ı da aynı zamanlarda normal yolculuk seferlerine açacağız. Orada da şimdi testler devam ediyor. 2023 hedeflerimiz var. Devam eden büyük hatlar var. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattı da çok önemli. Ayrıca Bursa'yı İstanbul ve Ankara hattına bağlayan çalışmamız da var. Ankara-İzmir'de, Uşak'tan İzmir'e olan taraf devam ediyor. Ankara-İstanbul arasındaki ekspresler bu ay sonu başlayacak. Büyük ülke için bu yatırımları yapmak gerekiyor.

DEMİR AĞA ALTYAPI

Tren ağları giderek artacak. Bir taraftan da yeni hatların planlaması var. Bütün projelerimiz belirlenen çerçevede devam ediyor. Aslında demiryolunun da altyapısını tamamlıyoruz. Ulaşım altyapısına Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde 18 yılda 931 milyar TL yatırım yaptık. Bunun yüzde 65'ini karayoluna ayırarak altyapıyı yaptık. 26 havalimanı sayısını 56'ya çıkardık. 18 yıl önce 30 milyon kişi olan yolcu sayısını 210 milyon yolcuya çıkardık. Karayolunda belli seviyeye geldik, havayolu altyapısını tamamladık. Bundan sonra demiryolunda altyapı eksiğimizi tamamlıyoruz.



Seyahat henüz normalleşmedi

Kontrollü normal hayata dönüşün bir parçası olarak yavaş yavaş düzene sokacağız. Burada vatandaşların hareketliliği, tedbirlerini alarak eski yaşama dönmesi de önemli. Aşılama belli bir seviyeye geldiği zaman vatandaş daha fazla hareketlenecek. Biz de vatandaşın hareketliliğini takip ediyoruz, gerekli tedbirleri alarak, vatandaşları istedikleri yere sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için dört koldan çalışıyoruz. Tren setlerinde hiçbir sorunumuz yok, hatta fazlamız var. Salgın süreci başlayalı 1 yıl oldu. Geçen sene mart ayından önce, hızlı tren biletleri bir hafta önceden bitiyordu. Vatandaş, eskisi gibi seyahat etmiyor. Şu an normal hayata dönmeye çalışıyoruz ama yolculuklar eskisi kadar değil. Eski haline dönmesi zaman alacak. Kontrollü geçiş zamanını, yolculuk seviyesine göre bütün tedbirlerimizi alarak eskiye dönmeye çalışacağız.

Ankara-Sivas hızlı tren hattındaki test sürüşünde sadece Yeni Şafak vardı. Bakan Karaismailoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan ve muhabirimiz Yasemin Asan'a önemli bilgiler verdi.

Araç da üretiyoruz

Demiryolu endüstrisinde yabancı ürünlerin kullanılmasının sıkıntısını çok yaşadık. Demiryolu yatırımlarımızda çok önemli, yerli ürün kullanıyoruz. Tramvaylarda da yerli ürün kullanıyoruz. Sadece demiryolunu değil, demiryolundaki araçları da üretiyoruz. Sivas'ta TÜDEMDAŞ, Eskişehir'de TÜLOMSAŞ, Adapazarı'nda TÜVEDAŞ vardı. Bunların güçlerini birleştirme adına, tek çatı altında TÜRASAŞ adında birleşti. Bu fabrikalar bulundukları yerdeki özel şirketleri ve OSB'leri de hareketlendirdi. Yurtdışından da vagon üretmemiz için talepler geliyor. Romanya'ya gönderdik. Dediğimiz özel şirketlerin dışarıya direkt olarak sattıkları ürünler, metro araçları var. Çinliler Türkiye'ye gelip, bizim yerli firmalarla işbirliği yapıyor. Bu raylı sistemler sanayisinde belli seviyeye geldik.

Kars-Nahçıvan hattı çok stratejik

Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz ulaşım ağını sağladık. Türkiye de bunun tam ortasında. Bu orta koridoru aktif hale getirmek için yoğun çabamız var. Bir taraftan Rusya'ya, bir taraftan Çin'e trenler gidip geliyor. Oralardan gelip, bizim üzerimizden Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'dan Çin'e gidiyor. Hatta şimdi demiryolundan Çin'e de ürünler ihraç etmeye başladık. Çin'e ulaşımı 12 güne kadar düşürdük. Çin'den kalkan tren Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geliyor. Ondan sonra da Avrupa'ya ulaşıyor. Çin'den Pekin'e diyoruz ama aradaki ülkeler de gönderiyor. Moskova'dan gönderiyor. Geçen ihraç ürünlerimizi tren yoluyla gönderdik. İlk başladığımızda Pekin'den Prag'a gitmişti. Çinlilerin treniydi. Ama Avrupalılar da geliyor. Bu artarak devam edecek.

TÜM KOMŞULARA HAT VAR

Bunu Iraklılar da istiyor. 2 hafta önce Irak Ulaştırma Bakanı buradaydı, çok önemli bir toplantı yaptık. Onlar, bizim Irak sınırımıza kadar kendi hatlarını ulaştıracaklar. Öyle anlaştık. Biz de kendi hattımızı Mardin Nusaybin'den, Irak sınırına kadar getirip Musul'dan Bağdat'a kadar kesintisiz demiryolu hattı bizim de önem verdiğimiz ve çalıştığımız bir konu. Kars'tan Nahçıvan'a giden güzergahı da çalışıyoruz. Geçen yıl Azerbaycan ile protokolünü imzalamıştık. Onun üzerine işler hızlandı. Biz o hattı yaptığımızda Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı kurulduğunda, o da önemli stratejik bir ulaşım yolu olacak. İran'dan Pakistan'a kadar giden bir hat var. Yoğun şekilde kullanıyoruz oradan devam edecek. Türkiye'ye komşu olup da kendi demiryolunu Türkiye'ye entegre edemeyecek ülke yok. Sadece şu an Suriye'deki karışıklıktan dolayı, yoksa diğer ülkelerle bağlantımız var ve kullanıyoruz.

Pandemide önemi arttı

Pandemi sürecinde demiryolunun önemi çok arttı. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars hattı taşımalarımızda yüzde 100'e kadar arttı. Yoğunlaşmamız gereken de özellikle yük hatları. OSB'lerin limanlara, demiryoluna bağlanması, orada da çok ciddi çalışma var. Onları da ana omurgalara bağladığımızda demiryolunun yaygınlaşması ve lojistikte demiryolunun kullanılması aktif şekilde devam edecek.

Yasemin Asan