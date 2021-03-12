FETÖ ile mücadele eden Kırgızistan Maarif'i bekliyor
|12 Mart 2021 07:10
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Son olarak FETÖ'nün en etkili olduğu ülkeler arasında bulunan Kırgızistan da, Ankara'nın girişimleri sonucunda Maarif Vakfına okul açma izni verdi.
ORTA ASYA'DA İLK OLACAK
Kırgızistan'da açılacak Maarif Vakfı Okulu, Orta Asya'da ilk TMV okulu olacak. Okulun, anaokulundan liseye çeşitli kademelerde eğitim vermesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ, sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir. Bu tür terör örgütlerinden de suç şebekelerinden de inşallah tamamen kurtulacağız" ifadelerin kullanmıştı.
TMV AĞI GENİŞLİYOR
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelede aktif bir rol oynayan TMV, bugüne kadar 104 ülke ile temas kurdu. 52 ülkede ofisi bulunan TMV'nin, bu ülkelerden 43'ünde okulları, yurtları ve eğitim etüt merkezleri olmak üzere çeşitli kurumları bulunuyor. FETÖ'ye ait yüzlerce eğitim kurumu ve okulu da devralarak eğitim ağını genişleten TMV, şu anda 216'sı FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 339 okulla dünyada hizmet veriyor. Bu okullarda 42.667 öğrenci eğitim alıyor. FETÖ okullarının devralındığı ülkelerden bazıları şunlar: Gine, Somali, Sudan, Kamerun, Tunus, Gabon, Kongo, Mali, Çad, Senegal, Tunus, Nijer, Moritanya, Pakistan, Afganistan, Venezuela ve Etiyopya.
Neşra Durmaz
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