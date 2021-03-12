Kaftancıoğlu'na hapis yolu göründü
|12 Mart 2021 07:25
|+Aa- Yazdır
İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, bilindiği gibi, Kaftancıoğlu'nu 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İstinaf mahkemesi deverilen hükmü onamıştı.
Dosya, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na temyiz edildi. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesine gönderilen tebliğnamede, 5 cezadan 4'üne onama, birine ise bozma istendi. Başsavcılık, Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan 'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti' şeklindeki paylaşımını terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini öven, meşru gösteren bir paylaşım olmadığına karar verdi. Kaftancıoğlu ile ilgili son kararı 16'ncı Ceza Dairesi verecek. Dairenin onaması halinde Kaftancıoğlu hakkında verilen hüküm kesinleşmiş olacak.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi
12 Mart 2021 09:09
|İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor
12 Mart 2021 08:10
|Türkiye'den F-35 atağı
12 Mart 2021 07:05
|Sahil Güvenlik Komutanlığı Eğitim ve Yetiştirme Masraflarının Tespit ve Tahsili Yönetmeliği
12 Mart 2021 00:59
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Mart 2021 00:22
|İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
12 Mart 2021 00:22
|Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'den geri adım atmayız
12 Mart 2021 00:20
|Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
11 Mart 2021 22:48
|Bakan Soylu: AFAD'la ilgili mobil uygulama yapıyoruz
11 Mart 2021 22:07
|'Cep telefonunu elinden bırakamayan yetişkinlere' çağrı
11 Mart 2021 21:03