Öldürülen trans birey, dairesinde çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulundu
|12 Mart 2021 07:23
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İddiaya göre, trans birey Kadir Yüksel'in (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, bir yakını, söz konusu eve geldi.
Yüksel'in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gören yakınının, durumu bildirmesinin ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilen Yüksel'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Yüksel'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan yakınlarının, Yüksel'den bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.
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