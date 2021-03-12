Mart kapıdan baktırdı: Birçok il beyaza büründü
|12 Mart 2021 07:29
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Kış, mart ayında da etkisini sürdürüyor. Birçok kent, kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Ardahan
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yüksek kesimlerde kar yağışı yoğunlaştı.
Nevşehir
Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri kar küreme araçlarıyla yollarda temizlik çalışması yaptı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kanala düşen bir otomobil, bölgeye gelen kurtarma ekipleri ve çevredekilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kayseri
Kayseri'de akşam geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları yapıyor.
Karabük
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Karabük'te kar yağışı başladı.
Mart ayında yeniden kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor.
1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi kar yağışının ardından beyaza bürünürken karayolları ekipleri olası bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.
Öte yandan kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında ve Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oluyor.
Kütahya'da da yağmur yerini kara bıraktı.
Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkiinde de etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Karayolları ekipleri, kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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