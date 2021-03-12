Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Deprem komisyonu raporu: 7 milyon yapıya hızla yenileme

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, 4 aylık çalışmasının sonucunda taslak raporunu hazırladı. Köye dönüşün özendirilmesi istenen rapora göre 20 milyonu bulan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor
 12 Mart 2021 07:43
+Aa- Yazdır
Deprem komisyonu raporu: 7 milyon yapıya hızla yenileme

Çalışma döneminde 114 saatlik görüşme yapılan komisyonda 1151 sayfa tutanak tutuldu. Araştırma sonuçlarını içeren taslak rapor, gelecek hafta son eklemeler yapılarak tamamlanacak. Komisyonun tespitine göre, Türkiye'de toplam 20 milyon dolayında olan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve işyerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberinde yer alan raporda, "Türkiye Afet İyileştirme Planı'nın bir an önce tamamlanması, deprem mastır planının güncellenmesi, kent jeolojisi, mikro bölgeleme, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi, hasar analizleri, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı ve acil müdahale sistemi, heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılması için" gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemlerin alınması istendi.

KIRSALA CAZİBE ARAYIŞI

Risklerin belirlenmesine ilişkin önceliklere işaret edilen raporda, depreme dirençli kent planlaması, denetimi ve izlenmesine yönelik çalışmalara önem verilmesi tavsiye edildi. Raporda, özellikle büyükşehirlerdeki konut baskısını azaltmak, kentsel dönüşümle oluşan talebi dengelemek ve kentler arasındaki stratejiyi yeniden belirlemek amacıyla "kırsal alanların cazibesini artırmaya yönelik Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın bir an önce tamamlanması" istendi. Raporun son haline, "Dönüşüm yapılacak binaların inşaat malzemesinde KDV oranının yüzde 8'e çekilmesi, TOBB bünyesinde Müteahhitler Odası kurulması, yapı malzemelerinin kaynağında denetlenmesi" önerilerinin eklenmesi bekleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak
09 Mart 2021 19:50		 Karma komisyon, fezlekeleri tek tek incelemeye aldı
08 Mart 2021 16:07
Torba teklif komisyonda kabul edildi
03 Mart 2021 21:34		 Meclis'teki fezleke sayısı 1336'ya ulaştı
27 Şubat 2021 11:28
TBMM Alt Komisyonu Sincan Cezaevini ziyaret edecek
24 Şubat 2021 12:33		 TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
28 Ocak 2021 13:27
TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyonda görüşülüyor
28 Ocak 2021 11:48		 Meclis'te 'Gizli' ibareli Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu tartışması
27 Ocak 2021 16:50
İzinsiz yardım toplayan kamu kurumu personeline disiplin soruşturması
26 Aralık 2020 09:31		 Alt komisyon 'çıplak arama' iddiaları için iki cezaevini ziyaret edecek
25 Aralık 2020 15:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:13 - Hapis cezası bulunan FETÖ sanığı eski polis noterde yakalandı09:09 - KADES'te 'Kürtçe yok' eleştirisi09:05 - 'Eşim benimle değil telefonuyla evli' diyerek dava açtı09:03 - Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor08:49 - Koronavirüsten sonra şimdi de mutasyon seferberliği08:48 - OGM yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
08:38 - Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!08:33 - CİMER'e öneri yağdı! Astronot yerine 'Fezai' olsun08:30 - Düğünler 'son dakika'ya kaldı08:26 - Koronayı yenen doktor: Allah'ım alacaksan çektirmeden al canımı diye dua ettim08:18 - Sağlıkçının parmağını ısırdı bırakmadı! 5 kişi müdahale ettiler olmadı08:11 - Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi
08:10 - İcradan çocuk teslimi artık sona eriyor08:04 - Koronavirüs kurbanı 400 sağlıkçı anıldı08:01 - Sağlık Bakanlığı: Cezaevi personeline 14 gün izolasyon uygulansın07:53 - Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum07:50 - Cep telefonu üretimi 6 bin kişiye istihdam kapısı olacak
07:46 - Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu: Babam niye öldü diye hayıflanıyorum
Düğünler 'son dakika'ya kaldı
68/B'ye göre derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenir?
İYİ Partili Ahat Andican: Ekrem İmamoğlu'nun o tweeti atmaması gerekirdi
Dünyaca ünlü aktör Jason Türkiye'yi öve öve bitiremedi
Ekonomide gözler bugün açıklanacak reform paketinde
Kaftancıoğlu'na hapis yolu göründü
Meteoroloji'den kar, yağmur, rüzgar ve çığ uyarısı - Haritalı
Türkiye'den F-35 atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lokum 2
bilgisayar oyunu oynayan kadın 5
Şifalı ot 2
copy paste değil alın teri 1
üç beyaz 4
the devil all the time 1
çuha çiçeği 2
salgından dolayı film sektörünün etkilenmesi 4
koç 1
Vücut kitle indeksi 1
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam